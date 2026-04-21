Avanza construcción del puente “La Mexiquense” en la Vialidad Mexiquense hacia el AIFA

En Tecámac, el Gobierno del Estado de México reportó avances en la construcción del puente vehicular “La Mexiquense”, infraestructura que forma parte de la Vialidad Mexiquense y que busca mejorar la conectividad regional hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó que la obra representa una inversión de 484.4 millones de pesos y tiene como propósito facilitar la circulación entre los municipios de Tecámac, Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozábal, Tultitlán y Tonanitla.

La dependencia estatal señaló que los trabajos se realizan de manera continua durante las 24 horas, y que el montaje de las trabes se lleva a cabo en horario nocturno con el objetivo de reducir afectaciones al tránsito vehicular en la zona.

El proyecto contempla dos cuerpos paralelos e independientes, estructurados con trabes tipo cajón apoyadas en columnas de concreto prefabricado. Cada cuerpo tendrá una longitud aproximada de 523 metros y formará parte de un corredor de 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense, el cual se proyecta como una vía libre de peaje para el acceso al aeropuerto.

Autoridades estatales indicaron que la obra beneficiará a habitantes de la región al reducir tiempos de traslado y contribuir al desahogo vehicular en puntos de alta concentración de tránsito. Vecinos de la zona señalaron que la infraestructura podría mejorar la circulación y ofrecer rutas alternas para sus desplazamientos cotidianos.