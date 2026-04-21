Personal del Tecnológico de Valle de Bravo recibe capacitación para mejorar su calidad laboral y de servicio

Capacitación a personal del Tecnológico de Valle de Bravo

El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo brindó capacitación a sus servidoras y servidores públicos con el objetivo de consolidar un servicio público más justo, cercano y humano

La capacitación incluyó temas de igualdad laboral y no discriminación al personal del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (TESVB). Participaron 52 personas servidoras públicas, 13 hombres y 39 mujeres de las áreas directiva, académica y administrativa.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer las herramientas para brindar un servicio de calidad y con respeto a los derechos laborales, fomentando entornos de trabajo inclusivos, respetuosos y libres de discriminación.

Durante la sesión, impartida por la especialista María de los Ángeles González Marín, se destacó la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades, reconocer la diversidad y promover una cultura institucional basada en el respeto y la dignidad.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de consolidar un servicio público más preparado, sensible y cercano a las necesidades de la ciudadanía.