Avanza construcción del Puente “La Mexiquense” que mejorará la conectividad con el AIFA

Construcción del Puente “La Mexiquense”

La construcción del Puente “La Mexiquense” en el Estado de México beneficiará de manera directa a más de 15 mil habitantes de Ecatepec y Tecámac. El proyecto avanza de la forma esperada y busca mejorar la intercomunicación con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Esta obra requirió una inversión de 484.4 millones de pesos, según detallo Juan Hugo de la Rosa, Secretario de Movilidad. Se construye sobre la Vialidad Mexiquense, la cual facilitará la conectividad entre cinco municipios: Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla.

Para agilizar la edificación del puente, se trabaja las 24 horas del día y los montajes de las trabes se realizan de noche para evitara las afectaciones al tráfico vehicular.

Juda Levi Apolinar Trujillo, Director General de Vialidad (DGV), comentó que esta obra la conforman dos cuerpos independientes paralelos, estructurados mediante trabes tipo cajón, apoyadas en columnas de concreto prefabricado, lo que garantiza condiciones óptimas de seguridad, resistencia y durabilidad.

Cada cuerpo del puente tendrá una longitud de 523 metros, y formará parte de los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense que conformarán un corredor estratégico libre de peaje para acceder al AIFA.

Vecinos de la zona han mostrado su satisfacción con el proyecto debido a los beneficios que representa.

“Va a servir mucho para el desahogo vehicular porque acá en la salida se pone muy tenso el flujo vehicular”, indicó David Tapia.