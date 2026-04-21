Desmantelan banda de ladrones de vehículos en zonas residenciales de CDMX

Detenido Ladrón de auto detenido. (SSC)

La policía capitalina detuvo a cuatro sujetos vinculados al asalto a los tripulantes de un vehículo al exterior de un conjunto residencial en la colonia Lomas de Bezares, y relacionados a otro asalto ocurrido en la calzada Chivatito.

Ahí, intentaron asaltar a los tripulantes de una camioneta, cuyo conductor opuso resistencia y fue golpeado con la cacha de un arma de fuego.

Estos criminales son integrantes de una célula delictiva dedicada al robo a unidades de transporte de valores, robo a conductor de vehículo y narcomenudeo, que opera principalmente en las zonas poniente, norte y centro de la capital del país.

Se trata de Santiago Vejar Gómez de 18 años, Carlo Magno Galán Vejar de 20 años, Carlos Eduardo García González de 41 años y Mauro Ibarra Hernández de 52 años de edad.

Tras el asalto a los tripulantes de un vehículo que se encontraba al exterior de un conjunto residencial en la avenida Paseo de los Ahuehuetes, en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ocurrido el 15 de abril, fueron identificados dos vehículos en los que los ladrones huyeron.

Los automóviles se dirigieron a las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En una primera acción, durante un recorrido de vigilancia en la avenida Insurgentes Norte, en la colonia Guadalupe Insurgentes, los policías observaron a tres sujetos junto a uno de loa vehículos, de color gris, quienes manipulaban bolsitas como las usadas para la distribución de droga, por lo que se acercaron y los revisaron, tras la cual les hallaron 145 dosis de marihuana y tres teléfonos celulares.

En una segunda acción, en la esquina de las calles Norte 48 y Oriente 95, de la colonia Emiliano Zapata, un hombre de 52 años de edad que viajaba a bordo del segundo automóvil color gris al que ya se le daba seguimiento, fue detenido en posesión de 185 bolsitas que contenían marihuana, y un teléfono celular.