Revelan que vigilante desconectó cámaras y se encontró sangre en su lugar de trabajo

Detenido Juan "N". (FGJCDMX)

Juan Jesús “N”, vigilante detenido por el caso Edith Guadalupe, habría desconectado las cámaras de videovigilancia del complejo de departamentos en avenida Revolución 829, sumado a que se hallaron restos de sangre en su lugar de trabajo; así lo reveló la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

De acuerdo con las investigaciones, el vigilante del condominio apagó los dispositivos de grabación entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril — día de la desaparición — tiempo en el que Edith ingresó al edificio y desapareció, desconexión que únicamente se puede realizar desde la caseta de vigilancia del predio.

Además, dijo Alcalde, se localizaron restos de sangre en el tapando de la caseta de vigilancia, en la escalera y en un tapanco, lo que comprobaría que Edith fue atacada en la caseta y su cuerpo fue arrastrado en el estacionamiento.

Asimismo, Juan Jesús “N” tiene lesiones en una mano y rasguños en el abdomen

Este hombre, acusó la Fiscalía, negó a la familia que Edith Guadalupe entró al inmueble y por el contrario, realizó la limpieza de la caseta y mientras tanto, la empleada de limpieza del edificio localizó la cartera de la víctima en el bote de la basura de la caseta.

También se localizó un desarmador en el registro del drenaje, arma blanca que coincide con las heridas por las que falleció la mujer.

Las videocámaras tuvieron más cortes en tres intervalos distintos, entre la 1:00 y 1:10, 3:00 a 3:15 y entre las 5:10 y 5:35 del 16 de abril, lo que, según la fiscal, sostiene que Juan Jesús “N” presuntamente actuó en contra de Edith.

Por el video difundido en la que se observa a un hombre mayor en el elevador del edificio junto a una mujer joven, la fiscal mencionó que este sujeto ya fue citado a entrevista y por el momento, sólo se conoce que vive en ese domicilio con su esposa.