INFO CDMX realiza jornada informativa en estación Constitución de 1917 del Trolebús Elevado

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México realizó una jornada informativa en la estación Constitución de 1917 del Trolebús Elevado para orientar a las personas usuarias sobre cómo ejercer sus derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

La actividad se llevó a cabo como parte del programa “INFO Itinerante”, mediante el cual el organismo busca acercar sus servicios a espacios de alta afluencia fuera de sus oficinas.

En el punto de conexión de la Línea 10 del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, personal del Instituto instaló un módulo y realizó recorridos en estaciones para resolver dudas y explicar de manera práctica cómo solicitar información pública y cómo resguardar datos personales en la vida cotidiana.

INFO CDMX realiza jornada informativa en estación Constitución de 1917 del Trolebús Elevado

La estación Constitución de 1917 es uno de los nodos de movilidad más transitados en el oriente de la capital. Entre enero y marzo de 2026 registró un flujo promedio diario superior a 150 mil personas, de acuerdo con datos del propio sistema de transporte.

En la jornada participó la comisionada presidenta del Instituto, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, quien señaló que la intención es acercar la información a los lugares donde transcurre la vida cotidiana de la población.

Este ejercicio forma parte de una serie de intervenciones realizadas en distintos sistemas de transporte público de la ciudad, como estaciones del Cablebús y del Tren Ligero, donde el Instituto ha buscado establecer contacto directo con personas usuarias. Según cifras del organismo, estas acciones han permitido orientar de manera directa a más de 3 mil 500 personas.

La Línea 10 del Trolebús Elevado conecta Constitución de 1917 con Santa Marta a lo largo de más de 16 kilómetros. El trayecto se realiza en aproximadamente 47 minutos, con una velocidad comercial promedio de 21 kilómetros por hora y una flota de 40 unidades.

En la actividad también participó el director general del organismo operador, Martín López Delgado, junto con personal del Instituto, quienes difundieron información y atendieron consultas de las y los usuarios.