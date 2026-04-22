Incendio en Fray Servando moviliza a cuerpos de emergencia en Venustiano Carranza

Un incendio de gran magnitud registrado sobre avenida Fray Servando, en la alcaldía Venustiano Carranza, provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales. El siniestro fue controlado sin que se reportaran personas fallecidas ni lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

Desde los primeros minutos, personal de protección civil, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en la zona para contener el avance del fuego, mientras se estableció un perímetro de seguridad para resguardar a vecinos y automovilistas.

Las labores se extendieron durante varias horas debido a la magnitud del incendio y a las condiciones en las que se desarrollaron las tareas de control.

En el lugar se coordinó un operativo con apoyo de distintas dependencias de la demarcación, así como de alcaldías aledañas que enviaron recursos materiales, entre ellos pipas de agua para reforzar las acciones de contención. También se instalaron carpas para la hidratación y atención del personal que participó en las labores.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, acudió al sitio del siniestro para supervisar las acciones de respuesta y coordinar el despliegue de recursos. Durante la contingencia, se dio seguimiento a la distribución de agua tratada y al trabajo de brigadistas, en conjunto con instancias de seguridad, servicios médicos, protección civil y voluntarios.

Vecinos de la zona señalaron que la presencia de autoridades fue constante mientras se desarrollaban las maniobras para sofocar el incendio y evitar que se propagara a inmuebles cercanos. El tránsito en la vialidad se vio afectado de manera temporal debido al cierre parcial de la avenida para facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la Fiscalía capitalina inició las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio. Asimismo, destacó la coordinación interinstitucional durante la atención de la emergencia.