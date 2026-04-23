Ascienden a policías que abatieron a asaltante en Lomas de Chapultepec

Policías En la acción se detuvo a un hombre y se recuperó una caja fuerte, además de que se aseguraron dos armas de fuego cortas, una mochila con herramienta. (SSC)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, entregó las constancias de ascenso de grado a cuatro policías adscritos al Sector Chapultepec, quienes frustraron un robo a casa habitación en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El pasado cuatro de abril, los oficiales repelieron la agresión de los criminales, cuando intentaron robar una casa en la colonia Lomas de Chapultepec.

El día de los hechos, en la calle Montañas Rocallosas, un guardia de seguridad privada señaló que observó cuando sujetos ingresaron a una vivienda.

En ese momento, los uniformados implementaron un despliegue operativo en la zona y observaron a dos ladrones que salieron corriendo y, al notar su presencia, uno de ellos realizó disparos por lo que, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión.

Rápidamente un sujeto fue detenido, mientras que el otro que intentó subir a un vehículo color negro resultó lesionado por lo que fue atendido por paramédicos que lo diagnosticaron sin signos vitales.

Resultado de dicha acción se detuvo a un hombre y se recuperó una caja fuerte, además de que se aseguraron dos armas de fuego cortas, una mochila con herramienta, lo que quedó a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

Por dicha acción en la que demostraron el compromiso, sacrificio, arrojo y valentía que caracteriza a las y los policías de la Ciudad de México, Vázquez Camacho entregó su ascenso de grado al Policía Primero Nava, al Policía Tercero Ramírez, al Suboficial Chávez, y al Policía Segundo Galindo, adscritos al Sector Chapultepec.

“Siempre que alguien actúe para proteger la vida, proteger a la gente y su patrimonio, será reconocido y aplaudido; lo que hicieron ustedes ese día demuestra la capacitación, el compromiso y la valentía de quienes forman parte de esta Institución, demostraron ser aguerridos, tenaces y con habilidades que merecen ser reconocidas”, dijo el titular de la SSC.

Además, les reiteró que cuentan con todo el apoyo y el respaldo de sus mandos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de él como titular de una institución que siempre velará porque el personal operativo que es el que sale a las calles todos los días para enfrentar desafíos, atender denuncias y arriesgar su vida, cuente con mejores oportunidades de carrera, con beneficios, estímulos y recompensas por su desempeño.