Caso Carolina Flores: ¿Qué se sabe de la mujer que mató a la ex reina de belleza en Polanco?

¿Qué se sabe de la mujer que mató a Carolina Flores? Foto: Vía redes sociales

La tranquilidad de una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México se rompió de forma brutal. Una mañana cotidiana terminó en una escena de violencia que hoy sacude a la opinión pública: el asesinato de Carolina Flores, ex reina de belleza, presuntamente a manos de su propia suegra.

El crimen ocurrió el pasado 15 de abril dentro de un departamento ubicado en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, fue hasta un día después cuando el caso llegó a las autoridades, tras ser reportado por el esposo de la víctima.

¿Quién es la mujer que asesinó a Carolina Flores?

De acuerdo con las primeras indagatorias y registros visuales, Carolina se encontraba en su hogar conversando con su suegra, identificada como Erika María Guadalupe Herrera, de 63 años.

La escena parecía normal.

Carolina vestía una bata de baño, con el cabello aún húmedo, mientras realizaba actividades domésticas. Su suegra la seguía por distintos espacios del departamento, manteniendo en todo momento las manos dentro de los bolsillos de su pantalón.

Lo que no era visible en ese momento era el arma que llevaba oculta.

Según la reconstrucción de los hechos, el ataque ocurrió en la cocina. Mientras Carolina abría el refrigerador, su suegra sacó un arma de fuego y disparó. La agresión no terminó ahí.

¿Qué se sabe de Erika María Guadalupe Herrera suegra de Carolina Flores?

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, considerando las circunstancias del ataque y la relación entre víctima y agresora.

Entre las primeras líneas de investigación destaca un posible conflicto familiar. Versiones iniciales apuntan a tensiones derivadas de la convivencia y el acceso al menor.

Erika María Guadalupe Herrera, permanece prófuga de la justicia tras ser señalada como la principal sospechosa del feminicidio de su nuera, Carolina Flores Gómez, de 27 años, quien participó en certámenes de belleza y obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California en 2017.

No obstante, Alejandro Sánchez Herrera, esposo de la fallecida y quien habría presenciado parte de los hechos tras escuchar las detonaciones, señaló que ambas mujeres sostenían una mala relación y que luego del homicidio la asesina justifico el homicidio argmentando que la occisa la había hecho enojar y después dijo: “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella no”.

El momento es aún más impactante por un detalle, ya que el viudo cargaba en brazos al hijo de ambos, un bebé de apenas ocho meses.

El caso que ya se investiga como feminicidio

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, considerando las circunstancias del ataque y la relación entre víctima y agresora.

Entre las primeras líneas de investigación destaca un posible conflicto familiar. Versiones iniciales apuntan a tensiones derivadas de la convivencia y el acceso al menor.

Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen el móvil exacto.