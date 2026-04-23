Retiran comercio informal de andenes en ocho estaciones de la Línea B en Ecatepec

Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del gobierno del Estado de México acordaron con representantes de comerciantes informales el retiro de puestos instalados en andenes de ocho estaciones de la Línea B ubicadas en Ecatepec, con el propósito de liberar zonas de ascenso y descenso de pasajeros y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad.

El acuerdo se alcanzó tras una mesa de diálogo encabezada por el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, con líderes de vendedores que históricamente realizaban su actividad en los andenes de arribo de trenes. Las estaciones involucradas son Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Múzquiz, Río de los Remedios, Impulsora y Nezahualcóyotl.

Estas estaciones registran un flujo aproximado de 190 mil usuarios al día en el tramo que va de Nezahualcóyotl a Ciudad Azteca, uno de los puntos con mayor afluencia de la Línea B en territorio mexiquense. El retiro de los puestos busca evitar obstrucciones en áreas de circulación y reducir riesgos en situaciones de emergencia.

La reunión se llevó a cabo en Ciudad Azteca y contó con la participación de Amellali Caballero, directora general de Gobierno, zona 5, del Estado de México; representantes de la gerencia de Seguridad Institucional del Metro y elementos de la Policía Auxiliar, así como dirigentes de las agrupaciones de comerciantes.

En el encuentro se planteó el reordenamiento de la actividad comercial hacia espacios que no interfieran con el tránsito de personas dentro de las estaciones. Los vendedores aceptaron retirar sus puestos de los andenes y explorar alternativas en áreas donde su presencia no represente obstáculos para los usuarios.

Autoridades señalaron que la medida responde a solicitudes constantes de pasajeros para mantener despejadas las zonas de espera y circulación en estaciones con alta demanda. También se expuso que la presencia de comercio en andenes representa un factor de riesgo en materia de protección civil, especialmente en horas pico.

Por parte del gobierno mexiquense se reconoció que este tipo de acuerdos no se había concretado en años anteriores, debido a la complejidad del tema y a la permanencia histórica de los comerciantes en estos espacios.

Los representantes de los vendedores indicaron que comprendían que su actividad en los andenes no resultaba adecuada para la operación del servicio y manifestaron su disposición al diálogo para encontrar soluciones que les permitan continuar con su actividad en otras áreas.

El director del Metro subrayó que la prioridad es garantizar condiciones de traslado más seguras y ágiles para los usuarios de la red, que diariamente moviliza a millones de personas en la zona metropolitana. Añadió que este tipo de acciones forman parte de una estrategia para ordenar espacios dentro de estaciones con alta concentración de pasajeros.

El retiro de los puestos se realizará de manera coordinada entre autoridades y comerciantes, con seguimiento de personal de seguridad institucional y acompañamiento de autoridades estatales, a fin de evitar confrontaciones y asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos.