“Heroínas Indígenas”: Ruta eléctrica de RTP conectará el Zócalo con 186 puntos patrimoniales

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una nueva ruta de transporte público eléctrico que recorrerá el primer cuadro de la capital bajo el nombre “Heroínas Indígenas”.

El servicio, operado por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), contará con dos circuitos —uno interno y otro externo— alrededor del Zócalo, conectará con estaciones de Metro y otros sistemas y tendrá una tarifa de cinco pesos.

Las unidades son nuevas, 100 por ciento eléctricas, accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida y equipadas con cámaras de vigilancia. La frecuencia estimada será de cinco minutos. De acuerdo con datos oficiales, la inversión destinada a esta ruta asciende a 111 millones de pesos.

El recorrido abarcará 186 puntos considerados de interés histórico, patrimonial o turístico, entre ellos el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central y otros espacios emblemáticos del Centro.

La ruta enlazará con estaciones cercanas de Metro como Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán, además de integrarse con Metrobús, Trolebús, ciclovías y líneas de autobuses.

“Heroínas Indígenas”: Ruta eléctrica de RTP conectará el Zócalo con 186 puntos patrimoniales

Conexión patrimonial

La nueva línea forma parte de la estrategia de electromovilidad impulsada por el gobierno capitalino para reducir emisiones y congestionamiento vehicular en una de las zonas con mayor afluencia peatonal y turística del país.

Según lo expuesto por la jefa de Gobierno, Clara Brugada el uso de estas unidades contribuirá a disminuir la contaminación equivalente a retirar cientos de vehículos de circulación.

El trayecto fue diseñado para facilitar la conectividad en el perímetro A del Centro Histórico y reforzar su vocación patrimonial y habitacional. Autoridades recordaron que esta zona cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio mundial, condición que exige medidas de conservación, ordenamiento y movilidad compatibles con su valor histórico.

Además del componente ambiental, se destacó que el servicio busca reducir tiempos de traslado en una zona caracterizada por calles estrechas, alta carga peatonal y presencia constante de visitantes.

La integración con otros sistemas pretende facilitar transbordos y disminuir la necesidad de recorridos en automóvil particular dentro del polígono histórico.

“Heroínas Indígenas”: Ruta eléctrica de RTP conectará el Zócalo con 186 puntos patrimoniales

Operación a cargo de mujeres

La ruta será conducida exclusivamente por mujeres operadoras. Durante el acto, se subrayó que esta decisión busca incidir en la percepción de seguridad y en la apertura de espacios laborales históricamente masculinizados dentro del transporte público.

El nombre y la imagen de la ruta aluden a figuras históricas de mujeres indígenas que, de acuerdo con la narrativa presentada, han sido poco visibles en los relatos tradicionales. La ilustración que acompaña a las unidades retoma esa referencia y fue señalada como parte de un esfuerzo por visibilizar la presencia indígena en el espacio público contemporáneo.

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Las autoridades indicaron que, además de su función práctica, la ruta pretende ofrecer un recorrido con contenido simbólico y cultural para quienes transiten por ella, al atravesar calles y monumentos que concentran distintos periodos de la historia de la ciudad.

Además, el Centro Histórico será objeto de un programa de intervención más amplio orientado a su “florecimiento”, que incluirá mejoras en iluminación, recuperación de espacios y acciones para fortalecer su dinamismo urbano. Como parte de estas acciones, se informó que 42 kilómetros de calles ya cuentan con iluminación renovada.

La ruta “Heroínas Indígenas” comenzará operaciones en los próximos días como parte del sistema regular de RTP.