Avanza al 97 % la reconstrucción del Periférico Norte; prevén concluir obras a finales de abril

La reconstrucción del Periférico Norte en el Estado de México se encuentra en su etapa final y registra un avance del 97 por ciento, de acuerdo con información del gobierno estatal tras un recorrido de supervisión encabezado por la gobernadora Delfina Gómez en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Los trabajos abarcan 108 kilómetros de esta vialidad que conecta a varios municipios del Valle de México y que diariamente es utilizada por más de 200 mil automovilistas. Según datos oficiales, las labores de renovación de la carpeta asfáltica y el balizamiento concluirán el próximo 30 de abril.

El director de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, señaló que una vez terminadas las obras se estima una reducción de hasta 30 minutos en los tiempos de traslado para quienes circulan por esta vía.

Avanza al 97 % la reconstrucción del Periférico Norte; prevén concluir obras a finales de abril

Además de la rehabilitación de la superficie de rodamiento, el proyecto incluyó acciones complementarias enfocadas en la prevención de inundaciones.

La vocal ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Beatriz García Villegas, informó que como parte de estas labores se retiraron mil 939 metros cúbicos de azolve a lo largo de 87 kilómetros, así como la limpieza de 657 pozos de visita, 473 rejillas y 837 coladeras, en coordinación con los gobiernos municipales.

El Periférico Norte es una de las arterias viales más transitadas del Estado de México y conecta municipios como Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Atizapán de Zaragoza y Tultitlán, además de Naucalpan, por lo que su rehabilitación impacta directamente en la movilidad regional.