BJ es la alcaldía donde sus habitantes se sienten más seguros; Cuauhtémoc sube al 5° lugar

Blindar BJ Blindar BJ (La Crónica de Hoy)

La alcaldía Benito Juárez es la alcaldía donde los habitantes reportan menor percepción de inseguridad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), del INEGI.

Por 22 trimestres continuos, esa demarcación se mantiene en el primer lugar de la metrópoli, donde ocho de cada 10 habitantes se sienten seguros de vivir en ese territorio.

Aunque esa alcaldía pasó de 14.8 a 16.5 por ciento de personas que creen que es un lugar inseguro, no hubo demarcación que la rebasara en buenos resultados.

La segunda con mejor desempeño fue la alcaldía Miguel Hidalgo, con sólo el 36 por ciento de los vecinos que se sienten inseguros, después, Coyoacán subió de puesto, con 44.6, al mantenerse siempre en lugares medianos, en el último reporte fue calificada con 47.2 de percepción de inseguridad.

Cuajimalpa de Morelos le sigue con 47.1, alcaldía que creció en el número de habitantes que se sienten inseguros, cuando hace tres meses reportó 44.3.

Desde varios trimestres atrás, la alcaldía Cuauhtémoc muestra resultados a la baja en lo que refiere a vecinos que sienten inseguros el “corazón de México”. De 59.1 a 53.2 (5.9 por ciento menos en tres meses), el territorio que hace un año se mantenía en los últimos lugares evaluados, hoy es un sitio que pelea los primeros puestos.

Milpa Alta empató a Cuauhtémoc, con 53.2 por ciento, con una baja de 12.2 por ciento conforme al trimestre pasado.

Continúa Venustiano Carranza con 56.1 por ciento de los colonos que creen que es un sitio inseguro, el mismo puntaje que en la última encuesta. Tlalpan, con 57.9 y Magdalena Contreras, que disminuyó 6.7 por ciento la percepción de inseguridad de sus vecinos, de 65.2 a 58.5 por ciento..

Azcapotzalco continúa en la lista, también con mejoras significativas, con 9.2 por ciento menos de ‘chintololos’ (59.3) que se sienten inseguros en el territorio norteño.

Con resultados menos favorables, la alcaldía Álvaro Obregón mantiene 62.1 por ciento de población que percibe inseguridad.

Gustavo A. Madero, aún con baja de 1.6 por ciento conforme al trimestre anterior, (63.7 por ciento).

Iztacalco reportó 65.1 por ciento de vecinos que reportan inseguridad; Xochimilco se mantiene en 66.9 por ciento y Tláhuac, en el último lugar, con 69.9 por ciento.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendozs, celebró que estos resultados son producto de la estrategia de “Orden y Seguridad” implementada por el alcalde Luis Mendoza, misma que ha posicionado a la demarcación como un referente en la materia.

“Vivir en la alcaldía Benito Juárez es vivir con tranquilidad y confianza. Es poder caminar por sus calles con la certeza de contar con una estrategia integral como Blindar BJ360° y con personal altamente capacitado que, todos los días, trabaja para mantener espacios públicos ordenados y con altos estándares de calidad. Hay 19.6 puntos de diferencia con la alcaldía que se encuentra en segundo lugar en la ciudad, esto es reflejo del trabajo de Blindar BJ360° para mantener altos niveles de seguridad en nuestra alcaldía”, destacó el alcalde.

Agregó que generar condiciones de bienestar para sus habitantes es una prioridad, prueba de ello es la importante inversión realizada en materia de seguridad, para reforzar el parque vehicular de Blindar BJ360º y fortalecer las labores de vigilancia y protección civil.

“El compromiso de esta administración es claro: seguir avanzando con orden y seguridad para que las y los vecinos vivan bien, seguros y en paz, en el corazón de la Ciudad de México”, puntualizó Mendoza.