Difunden en Tlalpan mecanismos de participación ciudadana dirigidos a personas adultas mayores

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó una jornada informativa dirigida a personas adultas mayores en la alcaldía Tlalpan para difundir los alcances de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026.

La actividad se realizó en el auditorio “Javier Barros Sierra” de la Casa Frissac, como parte de las Jornadas de Fomento a la Participación de los Grupos de Atención Prioritaria. Durante el encuentro, la consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido explicó el funcionamiento de ambos mecanismos de participación ciudadana y detalló el calendario para emitir el voto.

El Presupuesto Participativo permite a las y los vecinos decidir el destino del 4 por ciento del presupuesto anual asignado a cada alcaldía, mediante proyectos orientados a mejorar el entorno comunitario.

Para este ejercicio, se registraron 22 mil 923 proyectos en total: 12 mil 438 correspondientes a 2026 y 10 mil 485 para 2027. En promedio, cada Unidad Territorial cuenta con siete proyectos para 2026 y seis para 2027, mientras que la que concentra más propuestas tiene 37 opciones.

La consejera recordó que las personas que se registraron previamente en el Sistema Electrónico por Internet pueden votar en modalidad digital anticipada hasta las 17:00 horas del 30 de abril.

Esta opción está dirigida principalmente a personas en estado de postración, sus cuidadoras primarias y residentes en el extranjero, así como a habitantes de la ciudad que optaron por esta modalidad.

Asimismo, informó que la jornada presencial para participar tanto en la Consulta de Presupuesto Participativo como en la Elección de COPACO se realizará el domingo 3 de mayo, cuando se instalarán Mesas Receptoras de Opinión en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Respecto a las COPACO, se explicó que se trata de órganos de representación vecinal integrados por nueve personas electas mediante voto libre y secreto. Su función es servir de enlace entre la comunidad y las autoridades de la alcaldía, así como dar seguimiento a los proyectos aprobados por la ciudadanía. El cargo es honorífico.