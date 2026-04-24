Ciudadanía se siente más segura en alcaldías de oposición: PAN; llama a replicar su estrategia

PAN llama a replicar su estrategia de seguridad en alcaldías gobernadas por Morena

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Andrés Atayde, celebró los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, la cual indica que las alcaldías gobernadas por la oposición son los lugares donde la gente se siente con mayor seguridad en la capital del país. En ese contexto, llamó a replicar el modelo de seguridad de la oposición en todas las demarcaciones.

Atayde destacó que los datos del primer trimestre de 2026 confirman que la estrategia de proximidad y el uso de tecnología en las alcaldías de oposición está dando resultados, ayuda a mejorar la seguridad y sin duda, dijo, aumenta la calidad de vida de quienes habitan ahí.

Por ello, el legislador señaló que el PAN es sinónimo de protección; celebró que en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc los vecinos saben que hay una autoridad que los cuida. “El INEGI nos da la razón: los gobiernos del PAN saben gobernar y saben dar seguridad”, afirmó.

Aseguró que el desempeño sobresaliente de las cinco demarcaciones de oposición las posiciona como “el orgullo de la ciudad”.

“Benito Juárez: se consolida una vez más como la alcaldía más segura de la CDMX y de las mejores en el país, con una percepción de inseguridad de apenas el 14.8%. Son ya 22 trimestres de liderazgo ininterrumpido”.

“Miguel Hidalgo: bajo el modelo de seguridad actual, la demarcación registró un avance histórico, bajando la percepción de inseguridad del 51.1% al 36%. Es un ejemplo de que, con voluntad política, se puede cambiar la realidad de una alcaldía en poco tiempo”, señaló Atayde.

“Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc: se mantienen con números positivos y consistentes, situándose muy por debajo de la media de inseguridad que sufren las alcaldías vecinas gobernadas por el oficialismo”.

Atayde lamentó que la evaluación del Inegi coloque a las administraciones de Morena en los últimos lugares de evaluación:

Señaló que Iztapalapa y Tláhuac continúan encabezando los índices de miedo, con más de 7 de cada 10 habitantes sintiéndose inseguros en su propio entorno.

Iztacalco y Azcapotzalco mostraron repuntes preocupantes en la percepción de violencia, superando el 65% de ciudadanos que temen caminar por sus calles.

“Es el contraste de dos visiones: mientras nosotros invertimos en patrullas y blindaje, Morena apuesta por la militarización que no ha dado resultados en las calles. Los gobiernos de Morena han reprobado en la tarea más importante: devolverle la paz a las familias”, sentenció.

Finalmente, Andrés Atayde hizo un llamado a replicar los casos de éxito de las alcaldías panistas en toda la capital para terminar con la “ciudad de los contrastes” y garantizar que el derecho a la seguridad no dependa del código postal donde se viva.