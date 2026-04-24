Percepción de inseguridad baja en seis municipios del Estado de México, según la ENSU

La más reciente edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reporta una disminución en la percepción de inseguridad entre habitantes de seis de los ocho municipios del Estado de México considerados en el levantamiento.

Los datos, correspondientes al primer trimestre de 2026, reflejan variaciones a la baja en la sensación de inseguridad en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli, en comparación con la medición previa.

En Toluca, el porcentaje de personas que manifestó sentirse insegura pasó de 80.7 a 75.5 por ciento. En Ecatepec, la variación fue de 88 a 87.6 por ciento.

Nezahualcóyotl registró un cambio de 61.9 a 55.5 por ciento. En Tlalnepantla, la percepción bajó de 83.8 a 74.6 por ciento. Chimalhuacán pasó de 85.7 a 81.3 por ciento, mientras que Cuautitlán Izcalli mostró una reducción de 82.7 a 81.8 por ciento.

Baja percepción de inseguridad en municipios mexiquenses

La ENSU mide de manera trimestral la percepción ciudadana sobre seguridad pública en zonas urbanas del país, así como la confianza en autoridades y experiencias relacionadas con el delito. Sus resultados permiten identificar tendencias en la manera en que la población evalúa su entorno inmediato.

Según las autoridades estatales, estas variaciones coinciden con la implementación de operativos de seguridad, ajustes salariales a elementos policiales y el fortalecimiento de sistemas de videovigilancia en distintas regiones de la entidad, acciones que forman parte de la coordinación interinstitucional que se revisa en las sesiones de la Mesa de Paz.

En la sesión número 76 de este mecanismo participaron funcionarios del gabinete estatal de seguridad y representantes de corporaciones federales.

Asistieron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; y Maricela López Urbina, secretaria técnica, junto con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.