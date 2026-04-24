Ecatepec pone en marcha el “Operativo Tormenta 2026” para enfrentar temporada de lluvias

Con el objetivo de prevenir inundaciones y proteger a la población durante la temporada de lluvias, autoridades municipales presentaron el “Operativo Tormenta 2026”, una estrategia que contempla la participación de más de mil 300 elementos y el despliegue de 130 unidades de maquinaria.

El gobierno local informó que en este operativo participan de manera coordinada distintas corporaciones, entre ellas la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Municipal, así como personal de Protección Civil, Bomberos y cuadrillas de limpieza. Todos ellos estarán enfocados en atender emergencias y reducir riesgos en las zonas consideradas vulnerables.

De acuerdo con la información oficial, una de las principales acciones será el mantenimiento preventivo en la infraestructura hidráulica del municipio. Esto incluye la limpieza de drenajes, barrancas y bocas de tormenta, con el fin de evitar taponamientos que puedan provocar encharcamientos o inundaciones durante las lluvias intensas.

Las autoridades destacaron que este tipo de medidas buscan atender no solo las emergencias cuando ocurren, sino también las causas que las generan. En ese sentido, señalaron que la prevención es clave para salvaguardar la integridad de las familias de Ecatepec, especialmente en colonias que históricamente han presentado afectaciones por acumulación de agua.

Asimismo, se indicó que las cuadrillas de trabajo ya se encuentran desplegadas en diferentes puntos del municipio realizando labores de limpieza en calles, avenidas y camellones, retirando basura y desechos que podrían obstruir el flujo del agua.

El operativo también contempla la atención inmediata en caso de contingencias, mediante el uso de maquinaria especializada como camiones tipo vactor, bombas de extracción y unidades de emergencia, que permitirán actuar de manera rápida ante cualquier eventualidad.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar en estas acciones preventivas, evitando tirar basura en la vía pública y reportando cualquier situación de riesgo. Señalaron que la participación de la población es fundamental para que estas estrategias tengan mejores resultados.

El gobierno de Ecatepec reiteró que la seguridad no solo se basa en la reacción ante emergencias, sino también en la prevención. Por ello, con el “Operativo Tormenta 2026” se busca reducir los riesgos durante la temporada de lluvias y brindar mayor tranquilidad a las familias del municipio.