Escalera eléctrica se detiene en Miguel Ángel de Quevedo; 11 usuarios reciben atención

Una escalera eléctrica se detuvo de forma súbita en la estación Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, cuando un objeto quedó atorado entre los peldaños metálicos y activó el sistema de paro de emergencia.

Personal de Seguridad Industrial e Higiene, así como de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo Metro, acudió para brindar primeros auxilios a las personas que se encontraban en la escalera en ese momento.

Ocho usuarios se retiraron por sus propios medios tras la atención inicial. Otros tres fueron trasladados a un centro hospitalario para valoración médica.

La detención repentina del equipo provocó la caída de quienes descendían por la escalera. Después del incidente, personal de instalaciones electromecánicas revisó el mecanismo y, una vez concluida la inspección, la escalera volvió a operar.

La aseguradora contratada por el Metro y el área de Atención al Usuario mantienen seguimiento a las personas afectadas.

El organismo pidió a los usuarios sostenerse del pasamanos, evitar correr o saltar sobre los peldaños y cuidar que objetos o prendas no interfieran con el funcionamiento de las escaleras eléctricas.