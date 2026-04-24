Huixquilucan celebra a las madres con la entrega de 8 casas y diversos premios

En el marco del Día de las Madres 2026, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Huixquilucan lanzó una convocatoria dirigida a las madres del municipio para participar en un evento conmemorativo en el que se otorgarán ocho casas, además de otros premios, como una forma de reconocer su labor dentro de la familia y la sociedad.

De acuerdo con la información oficial, el registro para participar estará abierto del 21 de abril al 13 de mayo de 2026. Las interesadas deberán acudir de manera presencial a las instalaciones del DIF Central o a los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), donde podrán realizar su inscripción y entregar la documentación requerida.

El evento principal se llevará a cabo el próximo 14 de mayo en el Auditorio Municipal de Huixquilucan, donde las participantes podrán formar parte de distintas dinámicas. Según lo establecido en la convocatoria, algunas madres podrán resultar beneficiadas con la construcción de una vivienda, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos.

Entre los principales requisitos se encuentran ser madre, residir en el municipio de Huixquilucan y contar con identificación oficial vigente. Además, en el caso de quienes aspiren a una de las casas, deberán acreditar la propiedad de un terreno que cumpla con ciertas condiciones, como no estar ubicado en zonas de riesgo y contar con acceso a servicios básicos.

También se solicita documentación como CURP, acta de nacimiento de alguno de sus hijos y comprobante de domicilio, entre otros papeles que serán revisados por la Dirección Jurídica del DIF municipal como parte del proceso de validación.

Las autoridades señalaron que el proceso incluye una revisión detallada de los documentos, así como la asignación de un número de registro para cada participante. Este número será personal e intransferible, y determinará el orden en el que las madres participarán en las actividades del evento.

Cabe destacar que no todas las asistentes podrán acceder al beneficio de una vivienda, ya que también existe la categoría de “invitadas generales”, quienes podrán participar en actividades recreativas y culturales, así como en la posibilidad de recibir otros apoyos o premios.

El DIF Huixquilucan informó que la participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas las bases y condiciones establecidas, por lo que recomendó a las interesadas revisar cuidadosamente los requisitos antes de iniciar su registro.

Finalmente, se puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico (55) 5949 3866 para solicitar más información, así como atención directa en las oficinas del DIF Central y CDC del municipio.