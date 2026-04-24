Suman mil 146 años de cárcel a funcionarios detenidos en “Operativo Enjambre”

Detenidos Detenidos por "Operativo Enjambre". (FGJEM)

Autoridades judiciales han impuesto condenas por mil 146 años y seis meses de prisión en contra de 20 objetivos prioritarios durante el “Operativo Enjambre”, estrategia coordinada para investigar y detener a servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, así como por su participación y colaboración con grupos criminales con presencia en el Estado de México.

Para eso, autoridades han realizado diversos despliegues en el marco de esta Operación para desarticular organizaciones delictivas que operaban en territorio mexiquense y recibían apoyo institucional por parte de algunos servidores públicos.

La Operación “Enjambre”, surgió luego del hallazgo de restos humanos de 10 víctimas, localizados en distintos pozos del municipio de Nicolás Romero. Conforme avanzaron las investigaciones, se identificó como probables responsables a mandos y elementos de la policía de esa demarcación.

Las investigaciones arrojaron que servidores públicos y exservidores públicos estatales y municipales, como presidentes, integrantes de cabildos, comisarios de seguridad, directores y elementos de corporaciones de seguridad, entre otros, participaron en delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, secuestro exprés, secuestro exprés con fines de robo, secuestro exprés con fines de extorsión, extorsión y desaparición forzada, así como su relación con grupos criminales que operan en la entidad.

Tras las detenciones y con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado de México, jueces del Poder Judicial del Estado de México han dictado 15 sentencias condenatorias en contra de 20 sujetos, las cuales, en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión.

Múltiples sentencias

El 16 de diciembre de 2025, María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en contra de integrantes de su administración.

Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, fue sentenciado por dos delitos, el 29 de enero de 2026 a 40 años de prisión por homicidio y el 22 de abril del mismo año a 150 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Luis Ángel Nicolás Santos, ex director de Seguridad Pública de Tlatlaya, el nueve de julio de 2025 fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Juan Cruz Solano, ex comisario de Coatepec Harinas, fue sentenciado el nueve de febrero de 2026 a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

Eulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de Acambay, de igual forma suma dos sentencias en su contra. La primera de 68 años y seis meses de prisión del 27 de octubre de 2025 por desaparición forzada de personas. y la segunda, el 21 de noviembre del mismo año, de 47 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión.

Omar Leyva Montalvo, ex subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, fue sentenciado el 23 de septiembre de 2025 a 40 años de prisión por el delito de extorsión.

Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, ex presidente honorífico del DIF de Tonatico, fue sentenciado el 11 de noviembre de 2025 a 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de extorsión.

Edgar Jiménez Ramos, ex servidor público del Ayuntamiento de Santo Tomás, fue condenado el 28 de agosto de 2025 a un año de prisión por el delito de evasión.

Erick Adrián Hernández Mejía, ex policía municipal de Nicolás Romero, fue sentenciado el 3 de julio de 2025 a 47 años y seis meses de prisión por homicidio.

Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias “El Matón”, ex policía municipal de Nicolás Romero, fue sentenciado el 16 de julio de 2025 a 62 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro exprés.

Agustín Gildardo Bringas Álvarez, ex policía municipal de Santo Tomás, fue sentenciado el 12 de diciembre de 2025 a 60 años de prisión por el delito de secuestro.

Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, ambos ex policías municipales de Ecatepec, fueron sentenciados el 14 de abril de 2026 a 47 años de prisión cada uno por el delito de homicidio.

También fueron sentenciados a 46 años y seis meses de prisión siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero, Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.