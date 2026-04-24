Incidente en Teotihuacan, una puerta para reordenar la actividad turística la zona

Teotihuacán reabrió con operativo de seguridad reforzado (Jennifer Garlem)

Tras la tragedia que dejó personas muertas y turistas heridos, la zona arqueológica de Teotihuacán implementó revisiones a vehículos, mochilas y detectores de metales, además del despliegue inédito de la Guardia Nacional al interior del sitio; sin embargo, trabajadores del lugar advierten que las medidas, además de tardías, no resuelven los vacíos estructurales en materia de seguridad. Trabajadores señalan que se requiere un consultorio médico y garantizar que los visitantes no sean estafados por guías turísticos falsos o empresas patito de vuelo en globo aerostático.

Desde este miércoles que abrió el lugar, se implementó un dispositivo de seguridad nunca antes visto por quienes llevan trabajando ahí más de cinco décadas. Durante un recorrido, este diario constató que, al ingresar al estacionamiento, personal de la Guardia Nacional solicita a automovilistas descender de las unidades para inspeccionar cajuelas.

En los accesos a la zona arqueológica también ya hay revisión, un vigilante se encarga de revisar con un detector de metales a los visitantes y también se revisan mochilas y bolsos. Aunado a esto, se informó que en los próximos días se instalarán arcos detectores en los accesos.

De acuerdo con los trabajadores del sitio, previo al incidente, la seguridad se concentraba en el exterior y se reforzaba los domingos —por el flujo de personas que visitan el lugar—, ahora los elementos de la Guardia Nacional recorren el interior de la zona arqueológica e incluso participan en el desalojo de visitantes previo al cierre, una labor que anteriormente realizaba personal del sitio.

En el circuito donde se ubican los accesos, también se observa un incremento en la vigilancia, con rondines de la Guardia Nacional, policía estatal y corporaciones municipales.

Refuerzan seguridad en Teotihuacán tras ataque (Jennifer Garlem)

Al interior, el movimiento fue como en cualquier otro día entre semana, a excepción de la presencia de la Guardia Nacional, comerciantes y artesanos coincidieron en que el refuerzo de seguridad responde a una reacción y aseguraron que ya era necesario trabajar para prevenir riesgos.

“Tuvo que pasar una tragedia para que se preocuparan por que se cumpliera con lo que dicen los letreros de afuera. En los accesos principales la única medida de seguridad es un letrero que dice que están prohibidos los alimentos, mascotas, armas, bicicletas y más. Nunca se verificó eso”, reprochó un vendedor.

La seguridad va más allá de los accesos

No obstante, guías turísticos y artesanos advirtieron que los riesgos no se concentran únicamente en los accesos; aseguran que el implementar nuevos dispositivos de seguridad es una gran oportunidad para avanzar en el ordenamiento de la actividad turística como la regulación de guías y empresas de vuelos en globo.

Refuerzan seguridad en Teotihuacán tras ataque (Jennifer Garlem)

Denunciaron la limitada capacidad de atención ante emergencias en un lugar que es visitado por miles de personas al día, señalan que no existe un consultorio médico o módulo fijo de primeros auxilios ni una enfermería, lo que obliga a canalizar cualquier incidente a servicios externos.

En el sitio, explicaron, también operan personas que ofrecen recorridos sin una certificación, nadie verifica las credenciales de los guías, “y eso también tiene que ver con la seguridad… Ellos ofrecen paquetes más costosos, pero los turistas no saben y es lamentable porque contratan a los de afuera y los que sí estamos certificados estamos adentro y ya no tenemos la oportunidad de ofrecer el servicio”.

A ello se suman las irregularidades de las empresas que ofrecen vuelos en globo aerostáticos, “hay empresas que operan con globos que ya terminaron su tiempo de vida de vuelo, hay muchas empresas patito y con una mordida las dejan seguir operando”, señalaron al recordar que en los últimos años se han registrado varios accidentes que dejaron varias personas lesionadas y al menos dos víctimas mortales.

“Un ataque de película”

Los comerciantes que estaban en la zona al momento del ataque recordaron que fue una escena que no olvidarán nunca, pues en más de 50 años que llevan trabajando en el lugar, no habían visto algo así, “fue como de película”.

“La gente corría por todos lados, había gritos, niños llorando… no sabíamos qué pasaba. Desde aquí se veía todo,como bajaron por la pirámide corriendo, como se pusieron pecho tierra; por la acústica las detonaciones fueron impactantes. Algunos corrieron hasta acá (la Pirámide del Sol) y se seguían de largo”, relataron.

El miedo no detiene los planes

Los visitantes nacionales y extranjeros continúan llegando a Teotihuacán sin que el miedo detenga sus planes, un grupo de visitantes coreanos reconoció que se enteraron de lo sucedido, pero nunca consideraron cancelar su visita. “Ya lo teníamos planeado, no podíamos dejar de venir a este increíble lugar, definitivamente no creemos que vuelva a pasar”, comentaron.

“Claro que es lamentable y da miedo, se siente feo porque es muy reciente, hay que ser empáticos, y pienso en que también nos pudo tocar a nosotros, pero no por eso vamos a cambiar los planes, venimos de muy lejos como para no cumplir con nuestro itinerario”, comentó una colombiana.

Los turistas consultados por este diario, vieron con buenos ojos el reforzamiento de la seguridad, pues genera una sensación de mayor tranquilidad y se garantiza que no volverá a ocurrir una tragedia.