Desarticulan banda que asaltó a automovilista en bajo puente de Lomas de Vista Hermosa

Detenidos Jorge "N", Pedro Sait "N", Armando "N" y Fabricio "N". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Jorge “N”, Pedro Sait “N”, Armando “N” y Fabricio “N”, integrantes de un grupo criminal que asaltó a un automovilista en el bajo puente Prolongación Vista Hermosa, en Lomas de Vista Hermosa, de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, el pasado 21 de abril.

Estos criminales fueron arrestados tras cometer un asalto a transeúnte en la alcaldía Venustiano Carranza.

En la calle Soles, de la colonia Pensador Mexicano, un ciudadano fue asaltado por los tripulantes de un automóvil color blanco que se encontraba cerca, lo amagaron con una pistola y le robaron sus pertenencias.

En la calle Norte 180 en la misma colonia interceptaron a los ladrones les aseguraron un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El automóvil asegurado fue utilizado por los autores materiales para darse a la fuga y previamente fue usado para vigilar a la víctima y seguir sus movimientos.

Esta célula delictiva está dedicada al robo a automovilistas relacionada con cuatro asaltos ocurridos en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, en lo que va del año.

El pasado 23 de abril, la policía capitalina detuvo a Juan “N”, José Ramón “N”, Raúl “N” y Sharon Melisa “N”, miembros de este grupo criminal.

En un video difundido en redes sociales, en el bajo puente ubicado en la calle Carlos Echanove y Prolongación Vista Hermosa, un vehículo fue utilizado como muro para detener el tránsito y que un motociclista y su acompañante despojaran de sus pertenencias a un automovilista.

Estos criminales fueron identificados tras el asalto a un automovilista en el Circuito Interior y la calle Ernesto Elorduy, en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue así que se identificaron dos vehículos, uno color negro y otro blanco, en el que los delincuentes huyeron tras arrebatarle dinero en efectivo y una cartera a la víctima.

En una primera acción en la calle Cerrada de Acero y el Eje 2 Norte, en la colonia Maza, los policías detuvieron a los tripulantes del vehículo color blanco, una mujer y dos hombres, todos ciudadanos extranjeros, a quienes les aseguraron 80 mil pesos en efectivo, un cuchillo, una cartera con una identificación y cuatro teléfonos celulares.

En tanto, otro equipo de agentes se dirigió a la alcaldía Iztapalapa para dar seguimiento al automóvil color negro, y fue en el Circuito Interior y su esquina con la calle Sur 109, de la colonia Sector Popular, donde al conductor que dijo ser ciudadano extranjero, le hallaron un arma de fuego corta abastecida con cuatro cartuchos útiles, dinero en efectivo, un teléfono celular, una mochila como las utilizadas para repartir alimentos, una cangurera y otro tipo portafolio.

De acuerdo con información obtenida en las indagatorias, se supo que el vehículo color blanco, fue utilizado para dar seguimiento y vigilar a la víctima del asalto en el bajo puente de la calle Carlos Echanove.