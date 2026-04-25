Hoy No Circula: Conoce las Restricciones Vehiculares para el 24 de abril en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Estos engomados no circularán este viernes 24 de abril de 2026 en la CDMX (Cuartoscuro)

El programa Hoy No Circula se aplica este viernes 24 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México, como parte de las medidas para reducir la contaminación atmosférica. La estrategia es coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, con base en criterios ambientales y de verificación vehicular.

¿Qué autos no circulan este viernes 24 de abril?

Para este viernes, no podrán circular los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y holograma 1 y 2. Estas restricciones aplican tanto en la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México, de acuerdo con información difundida por autoridades y reportes de medios como El Financiero y Expansión Política.

El horario del programa se mantiene de 05:00 a 22:00 horas, periodo en el que los automovilistas deben respetar la normativa para evitar sanciones. La medida es obligatoria en las 16 alcaldías capitalinas y en la zona metropolitana mexiquense.

Por el contrario, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, además de autos eléctricos e híbridos, debido a sus menores emisiones contaminantes. También están exentos transporte público, servicios de emergencia y unidades destinadas a funciones esenciales.

Quiénes SÍ circulan este viernes 24 de abril

•⁠ ⁠Vehículos con holograma 0 y 00

•⁠ ⁠Autos eléctricos e híbridos

•⁠ ⁠Vehículos con engomado distinto al azul o con terminación de placa diferente a 9 y 0 (siempre que no tengan holograma 2)

•⁠ ⁠Transporte público (microbuses, RTP, Metro, etc.)

•⁠ ⁠Unidades de emergencia (ambulancias, patrullas, bomberos)

•⁠ ⁠Vehículos de personas con discapacidad con permiso correspondiente

•⁠ ⁠Servicios urbanos (recolección de basura, mantenimiento, etc.)

•⁠ ⁠Motocicletas

Quiénes NO circulan este viernes 24 de abril

•⁠ ⁠Vehículos con engomado azul

•⁠ ⁠Autos con terminación de placa 9 y 0

•⁠ ⁠Vehículos con holograma 1 (que cumplan con lo anterior)

•⁠ ⁠Todos los vehículos con holograma 2 (sin importar placa o color)

•⁠ ⁠Autos con placas foráneas sin verificación válida en la Megalópolis

¿Cómo funciona el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula opera de manera diferenciada según el día de la semana. Entre lunes y viernes, las restricciones se definen por el color del engomado y el último dígito de la placa, mientras que los sábados funcionan bajo un esquema distinto.

De acuerdo con autoridades ambientales y cobertura de medios nacionales, este programa tiene como objetivo principal disminuir la concentración de contaminantes, especialmente en temporadas donde las condiciones atmosféricas dificultan la dispersión de partículas.

No respetar la restricción puede resultar costoso. Las multas por incumplir el Hoy No Circula van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 2,000 pesos, además del riesgo de remisión del vehículo al corralón.

El alcance del programa es metropolitano: municipios del Estado de México como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl también aplican estas medidas, en coordinación con las autoridades capitalinas.

Además, es importante considerar que en caso de contingencia ambiental, las restricciones pueden endurecerse, afectando incluso a vehículos con holograma 0 y 00, dependiendo del nivel de contaminación registrado.

Ahora ya lo sabes, la recomendación para los automovilistas de la CDMX y Área Metropolitana es clara: verificar el holograma, revisar la terminación de la placa y mantenerse informados a través de fuentes oficiales y medios confiables, para evitar sanciones y contratiempos en sus traslados.