Hoy No Circula: Conoce las Restricciones Vehiculares para el 25 de abril en CDMX y Edomex

Llegó un fin de semana más.El programa Hoy No Circula se mantiene activo este sábado 25 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México como parte de las medidas para reducir la contaminación atmosférica.

De acuerdo con información difundida por autoridades ambientales y reportes, el esquema sabatino opera con reglas específicas según la semana del mes.

¿Qué autos no circulan en la CDMX y Área Metropolitana?

Al tratarse del cuarto sábado, las restricciones aplican de forma diferenciada. En esta jornada, no pueden circular los vehículos con holograma 1 y terminación de placa par (0, 2, 4, 6 y 8). A estos se suman todos los autos con holograma 2, que mantienen restricción total sin importar el número de placa, según coinciden coberturas de medios nacionales como La Razón y Excélsior.

El horario de aplicación es de 05:00 a 22:00 horas, y abarca tanto a la Ciudad de México como a municipios conurbados del Estado de México, donde el programa opera de manera coordinada para controlar los niveles de emisiones contaminantes.

Por el contrario, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, además de autos eléctricos e híbridos, que quedan exentos debido a sus menores emisiones. También están exentos el transporte público, los servicios de emergencia y otras unidades esenciales, de acuerdo con lineamientos difundidos por autoridades y retomados por medios como El Financiero.

El esquema sabatino del Hoy No Circula responde a una lógica ambiental: disminuir la carga vehicular durante fines de semana, cuando suele incrementarse la movilidad. Este modelo busca evitar picos de contaminación en la región, especialmente en temporadas con condiciones atmosféricas adversas, según han explicado autoridades y análisis periodísticos.

A diferencia del programa entre semana, que se organiza por color de engomado, los sábados funcionan bajo un calendario rotativo. En el caso de los vehículos con holograma 1, las restricciones alternan entre placas pares e impares dependiendo de la semana, lo que obliga a los conductores a mantenerse informados.

No respetar estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas. De acuerdo con reportes de medios como Excélsior, las multas por incumplir el Hoy No Circula van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, más de 2,000 pesos, además del posible traslado del vehículo al corralón.

El alcance del programa es metropolitano. Municipios del Estado de México como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl también aplican estas restricciones como parte de la coordinación regional en materia ambiental, como documentan medios de cobertura nacional.

Además, es importante considerar que en caso de contingencia ambiental, las reglas pueden endurecerse temporalmente. En esos escenarios, incluso vehículos con holograma 0 y 00 podrían verse sujetos a restricciones adicionales, según han reportado autoridades y medios especializados.