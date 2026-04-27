Cae “El Shimon” de “Los Malportados”, principal narcomenudista y extorsionador en Azcapotzalco

Detenido "El Shimon". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Adrián Vázquez Morales de 25 años de edad, alias “El Shimon”, uno de los líderes de “Los Malportados”, vinculado a la venta y distribución de narcóticos principalmente en la colonia El Jagüey, de la alcaldía Azcapotzalco, así como a la extorsión de comerciantes y transportistas.

En la calle Patanco, de la colonia El Jagüey, un grupo de sujetos, entre los que se encontraba “El Shimon”, intercambiaban papelitos por dinero en efectivo. Los policías intentaron detenerlos pero los criminales intentaron escapar.

Una vez que los alcanzaron, los agentes les hallaron un arma de fuego corta con 14 cartuchos útiles, medio kilogramo a granel de marihuana, 91 bolsitas con la misma hierba, 30 envoltorios con crystal, 20 dosis de cocaína, y dinero en efectivo.

Una vez en el Ministerio Público, se supo que “El Shimon” tiene una presentación ante el Ministerio Público por delitos contra la salud en 2022.

“El Cártel Nuevo Imperio” dio origen a “Los Malportados”

“Los Malportados” son una facción del “Cártel Nuevo Imperio”, un grupo que habría surgido aproximadamente en 2017, luego de la captura de Damaso López Núñez alias “El Licenciado” y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano. El grupo está relacionado con diversas actividades ilícitas, como delitos contra la salud, homicidio, extorsión, secuestro y el robo de vehículo.

Estos criminales iniciaron sus actividades delictivas en las zonas poniente y oriente de la ciudad, pero de inmediato se asentaron en el Estado de México.

Su zona operación abarcaría las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Además, sostenía disputas con otros grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y “La Familia Michoacana”, por el control de esos territorios, así como por la toma de puntos de venta y trasiego de droga.

Uno de sus enemigos, del Cártel de Jalisco Nueva Generación anunció que tomarían la operación delictiva en el municipio de Naucalpan para “hacer una limpia” y señalaron a la policía de esa demarcación de tener alianzas con “El 20”.

Tras la captura del “20″, Gustavo Aldair “N” alias “El Malportado” y/o “19”, tomó el mando del grupo criminal y se puso al frente de la célula delictiva “Los Malportados”.

“Malportados” caídos con poco éxito de operación en CDMX

A pesar de que su crecimiento fue rápido, “Los Malportados” no lograron solidificar su criminalidad ni una incercia para controlar el territorio, dado que sus líderes y piezas claves han sido detenidos en poco tiempo por las autoridades, lo que los ha colocado en desventaja en comparación con otros cárteles capitalinos.

La captura clave para el rápido debilitamiento del grupo y que en los meses siguientes no existiera un control para su crecimiento, fue la de Gustavo Aldair “N” alias “El Malportado” y/o “19”, quién sustituyó a Néstor Arturo “N” alias “El 20” al frente del “Cártel Nuevo Imperio” y quien también estaba al frente de “Los Malportados”.

Junto con Aldair “N” fueron detenidas cuatro personas más, quienes al momento de su detención portaban armas de fuego y consumían drogas al interior de un club de playa en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Los golpes de las autoridades en contra de este grupo delictivo comenzaron el 14 de junio de 2025, cuando elementos detuvieron a dos personas por el delito de secuestro, en el Estado de México.

Sin embargo, la operación criminal de “Los Malportados” no se detuvo; el 12 de julio, dos hombres en motocicleta atacaron a balazos a una joven de 22 años en la colonia San Lorenzo Tlaltenango, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Una vez que se realizaron las investigaciones para ubicar a “Los Malportados”, diversas instituciones de seguridad viajaron al puerto de Acapulco, donde más “Malportados” festejaron el cumpleaños de Gustavo Aldair “N”.

Cuando fueron ubicados, los agentes arrestaron a Carlos “N”, alias “El Cabezas” de 42 años, Ricardo “N” alias “El Frijol” de 36 años, Brayan “N” alias “Cuartito” de 28 años y José “N” de 31 años, se les aseguraron un vehículo, tres armas de diferentes calibres, 51 cartuchos útiles, cuatro básculas, 80 dosis de cristal, 50 gramos de pastillas de fentanilo, tres bolsas de medio kilo de cristal, y dos bolsas de marihuana con 165 gramos en total.

Su modus operandi para delinquir siempre fue distinto. En 2025, Juan Aarón Mancilla Meléndez de 53 años, Vidal Francisco Haro Ramírez de 35 años, y los menores de edad Bruno Irving y Kevin Omar y Alexis secuestraron a seis marciahis luego de una fiesta en la alcaldía Iztapalapa y los abandonaron en la alcaldía Tlalpan.

Rafael Cuevas Zaragoza, alias “Rafita” y David Ibañez Ibarra, alias “El Oso” fueron capturados en enero del 2026, sujetos que cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, uno de ellos por hechos ocurridos el cuatro de septiembre de 2025 en la colonia Miraflores, de la alcaldía Iztapalapa.

Más adeltante, miembros con tareas menores y controladores de extorsiones a través de préstamos “gota a gota” fueron retirados de las filas del grupo delictivo. Adrián Michel Zapiain Islas, alias “Terry”, de 44 años, capturado en Azcapotzalco.

En este paquete de detenciones está Juan Flores Ruiz, alias “El Gordo”,Simón Giovanni Portillo Loredo de 33 años, alias “El Basi”,Dylan Samuel “N”, alias “Roto”.