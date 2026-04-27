Convenio en Tlalpan impulsará atención psicológica y prevención en comunidades y escuelas

La alcaldía Tlalpan firmó un convenio de colaboración con el Instituto Hispanoamericano de Suicidología Dr. Alejandro Águila y Asociados A.C. para fortalecer la atención en salud mental, particularmente en niñas, niños y adolescentes, mediante acciones de prevención, intervención y acompañamiento psicológico en territorio.

En la firma del acuerdo, la alcaldesa Gaby Osorio señaló que este instrumento forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a servicios de atención psicológica en la demarcación, con énfasis en el bienestar de la niñez y la adolescencia.

El convenio permitirá realizar evaluaciones psicológicas, atención individual, intervención en crisis, talleres psicoeducativos y preventivos, orientación a madres, padres y tutores, así como la canalización a instancias especializadas cuando sea necesario.

La alcaldesa indicó que, con base en reportes del Gabinete de Seguridad, en los últimos cinco meses se han identificado casos de suicidio en pueblos originarios de Tlalpan, particularmente en zonas como San Miguel Topilejo, Magdalena Petlacalco y el Ajusco, donde los casos corresponden principalmente a jóvenes de entre 12 y 18 años.

En este contexto, subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades tradicionales, escuelas, familias y gobierno para facilitar la detección temprana y la atención integral de estas problemáticas, así como llevar las acciones a zonas alejadas de la demarcación.

Por su parte, Alejandro Águila, presidente del instituto, destacó la importancia de atender el suicidio como un problema de salud pública y señaló que, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país se registran más de 8 mil casos anuales. Indicó además que Tlalpan es la primera alcaldía con la que el instituto firma un convenio de este tipo.

El director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva de la alcaldía, Saúl Magdaleno Giles, señaló que esta colaboración forma parte de una estrategia de trabajo coordinado para atender retos en materia de salud mental y emocional.