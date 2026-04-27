Para fortalecer la cultura de la prevención, tendrá lugar el primer Simulacro Nacional 2026 en Tlalnepantla

Simulacro Nacional 2026

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el Gobierno de Tlalnepantla de Báez, ha invitado a las y los habitantes del municipio a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026.

Con el objetivo de que se fortalezca la cultura de la prevención, al igual que la respuesta en caso emergencias en situaciones de sismo, la alerta se va a activar en altavoces del C5 y celulares en los que se va a transmitir la palabra SIMULACRO, el día miércoles 6 de mayo a las 11:00 hrs.

Asimismo, el ejercicio es una forma de conmemorar el aniversario número cuarenta desde que se conformó el Sistema Nacional de Protección Civil.

Previamente al simulacro, se le recomienda a la ciudadanía que resida en Tlalnepantla que se tome el tiempo de identificar las zonas seguras y de repasar el la guía que la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México se encarga de difundir con el fin de que todas y todos puedan elaborar su Plan Familiar. El manual incluye el llenado de datos como información de los miembros de la familia, incluyendo tipo de sangre y alergias en caso de que sea el caso, datos de los animales de compañía y que hacer para disminuir los posibles riesgos en los hogares; gas, agua, luz eléctrica, productos tóxicos, entre otros.

La guía completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/69c/d94/bb7/69cd94bb77e6f470807614.pdf

Para mantenerse informado, y ante cualquier duda o pregunta, hay que acercarse a las redes oficiales del Gobierno de Tlalnepantla y Protección Civil.

Ante cualquier emergencia el municipio pone a su disposición los siguientes números:

C-4 Oriente: 55 5714 5077.C-4 Poniente: 55 5366 4444.Bomberos: 55 55653638.Protección Civil: 55 5088 2725.