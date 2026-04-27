CDMX anuncia suspensión temporal de atención y verificación vehicular por días inhábiles (Daniel Augusto)

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que, con motivo de disposiciones administrativas vigentes, habrá suspensión de actividades en áreas relacionadas con la verificación vehicular durante los primeros días de mayo.

La dependencia anunció que el 1 y 5 de mayo de 2026 no habrá servicio en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular ni en la Oficialía de Partes de la Dirección General de Calidad del Aire. Asimismo, los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares de la capital suspenderán operaciones el 1 de mayo.

Estas medidas se fundamentan en el Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en materia de Verificación Vehicular, en el acuerdo por el que se suspenden términos administrativos publicado en la Gaceta Oficial local, así como en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente.

Las actividades en el Área de Atención Ciudadana y la Oficialía de Partes se reanudarán los días 4 y 6 de mayo, respectivamente, en su horario habitual de 09:00 a 14:00 horas. Por su parte, los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares retomarán el servicio el 2 de mayo, en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

La dependencia recomendó a las personas propietarias o poseedoras de vehículos con matrícula de la Ciudad de México prever esta suspensión para evitar contratiempos en sus trámites.