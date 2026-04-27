Juega Cuauhtémoc el mundial con seguridad, cultura, movilidad y protección al turismo

Mundial Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó el Plan Maestro rumbo al Mundial de fútbol 2026, una estrategia de seguridad dirigida a visitantes y aficionados, así como la promoción de ofertas culturales, gastronómicas y acciones para prevenir la violencia de género.

Para la edil, este festejo deportivo no sólo debe de estar dirigido a que los turistas disfruten de los partidos a disputarse, así como de las actividades de recreación que se ofrecen en la capital, por lo que, para el disfrute de los vecinos del “corazón de México” se implementarán acciones que si bien estarán dirigidas a combatir la incidencia delictiva, se procurará que el furor de la disputa del balón en la cancha llegue a las 33 colonias.

Ruta de la Amistad Mundialista

Este eje contempla la instalación de butacas originales del Estadio Azteca que se retiraron tras su remodelación y que fueron donadas a artistas de 15 países para que plasmen una historia en las bancas, para que sean exhibidas en 15 puntos de la demarcación.

Ruta de la Memoria

En 50 zonas se instalarán placas que relatarán la historia de México, así como de personajes referentes para el país. Ambas rutas estarán conectadas por el tranvía de la alcaldía Cuauhtémoc, con la finalidad de descentralizar el turismo y llevarlo a todas las colonias.

La colonia Atlampa se reactivará con la pintura de murales e iluminación de sus corredores, para que se cuenten con calles completas de arte.

Mundial Placas de la "Ruta de la Memoria". (Especial)

Amazónica IA

Para promover el comercio local y el turismo inteligente, con “Amazónica IA” disponible en español, inglés, portugués, alemán y francés, los ciudadanos y visitantes tendrán disponible esta herramienta de Inteligencia Artificial 24/7 que acercará a la gente a los mercados, comercios, plazas y museos, con la finalidad de generar derrama económica en la alcaldía.

También será posible ubicar Puntos Violeta, hospitales y dónde acudir en caso de emergencia.

Pasaporte Cuauhtémoc

Rojo de la Vega explicó que la alcaldía Cuauhtémoc recibirá alrededor de 12 mil millones de pesos en la temporada mundialista, de los 26 mil millones de pesos que recaudará toda la metrópoli, es por eso que, con el “Pasaporte Cuauhtémoc”, más se 315 comercios ofrecerán descuentos a los vecinos, quienes sólo deben de comprobar su residencia con la credencial para votar.

Al mismo tiempo, la alcaldía ofrece más de 300 vacantes en su bolsa de trabajo.

Más de 500 Puntos Violeta

El eje de seguridad consistirá en la colocación de más de 500 Puntos Violeta, sitios seguros para mujeres en situación de riesgos en donde en menos de siete minutos son atendidas por personal capacitado en Derechos Humanos y perspectiva de género.

En una red con planteles educativos, comercios y oficinas de Gobierno, se brinda atención con abogadas, psicólogas y policías. Al mismo tiempo se mantiene la capacitación a hoteles para la protección a niños, niñas y adolescentes.

Limpieza de espacios públicos

Con cuatro camiones recolectores se mejorará la limpieza y erradicación de basura en las calles. También se realizan verificaciones a establecimientos y clausura de fiestas clandestinas, reordenamiento de banquetas y calles.

Ampliación del sistema Ecobici

Rojo de la Vega mencionó que la Secretaría de Movilidad cuestionó a la alcaldía acerca de sugerencias para la ampliación del sistema Ecobici, a lo que la administración respondió que es necesario expandir la renta de bicicletas a Tlatelolco y la colonia Guerrero.

Así, para la mejora de la movilidad, la alcaldía activó rutas de tranvía Reforma - Alameda, TepiTour, Roma - Condesa y Santa María la Ribera.s