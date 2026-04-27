Mando Unificado Oriente reporta disminución de homicidios y robo de vehículos en 15 municipios del Edomex

Mesa de Paz realizada en el municipio de La Paz

En la sesión de la Mesa de Paz realizada en el municipio de La Paz, autoridades del Estado de México dieron a conocer que, a casi 400 días de la puesta en marcha del Mando Unificado Oriente, se registró una reducción de 33 por ciento en homicidios dolosos y de 52 por ciento en el robo de vehículos en 15 municipios de la región.

Em la reunión, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez se informó que estos resultados se atribuyen a la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno mediante operativos focalizados y labores de inteligencia orientadas a la contención de delitos de alto impacto.

La estrategia se aplica en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, además del propio municipio sede.