Mando Unificado Oriente reporta disminución de homicidios y robo de vehículos en 15 municipios del Edomex

En la sesión de la Mesa de Paz realizada en el municipio de La Paz, autoridades del Estado de México dieron a conocer que, a casi 400 días de la puesta en marcha del Mando Unificado Oriente, se registró una reducción de 33 por ciento en homicidios dolosos y de 52 por ciento en el robo de vehículos en 15 municipios de la región.
Em la reunión, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez se informó que estos resultados se atribuyen a la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno mediante operativos focalizados y labores de inteligencia orientadas a la contención de delitos de alto impacto.
La estrategia se aplica en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, además del propio municipio sede.