Metrópoli

El evento “Nanolandia 2026” se realizó en el Estadio de Béisbol Fray Nano con actividades recreativas gratuitas para familias

Más de 25 mil personas asisten al festival del Día de la Niña y el Niño en Venustiano Carranza

Por Gerardo Mayoral
Más de 25 mil personas asisten al festival del Día de la Niña y el Niño en Venustiano Carranza

Más de 25 mil personas acudieron al festival “Nanolandia 2026”, organizado por la alcaldía Venustiano Carranza con motivo del Día de la Niña y el Niño, en una jornada realizada en el Estadio de Béisbol Fray Nano, donde se ofrecieron actividades recreativas gratuitas para niñas, niños y sus familias.

Desde la mañana y hasta la tarde, las y los asistentes participaron en dinámicas como gotcha, tirolesa, funciones de lucha libre, conciertos infantiles, espectáculos de payasos, juegos de mesa de gran formato, albercas, toboganes, brincolines y cañones de espuma. También se distribuyeron alimentos e hidratación sin costo.

La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez acudió al evento acompañada por la diputada Elena Segura Trejo y personas integrantes del Concejo de la demarcación.

El festival buscó ofrecer un espacio de convivencia familiar en un entorno seguro y accesible para la población infantil.

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