Más de 25 mil personas asisten al festival del Día de la Niña y el Niño en Venustiano Carranza

Más de 25 mil personas acudieron al festival “Nanolandia 2026”, organizado por la alcaldía Venustiano Carranza con motivo del Día de la Niña y el Niño, en una jornada realizada en el Estadio de Béisbol Fray Nano, donde se ofrecieron actividades recreativas gratuitas para niñas, niños y sus familias.

Desde la mañana y hasta la tarde, las y los asistentes participaron en dinámicas como gotcha, tirolesa, funciones de lucha libre, conciertos infantiles, espectáculos de payasos, juegos de mesa de gran formato, albercas, toboganes, brincolines y cañones de espuma. También se distribuyeron alimentos e hidratación sin costo.

La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez acudió al evento acompañada por la diputada Elena Segura Trejo y personas integrantes del Concejo de la demarcación.

El festival buscó ofrecer un espacio de convivencia familiar en un entorno seguro y accesible para la población infantil.