Detención de agresor que baleó a jefe de “Blindar Cuauhtémoc” se realizó con inteligencia: Rojo de la Vega

Policía Vehículo del jefe de la Policía Auxiliar de Cuauhtémoc que fue atacado a balazos. (Alessandra Rojo de la Vega)

La captura de Sebastián Peng Yunshang, sujeto que atacó a balazos al jefe de la Policía Auxiliar “Blindar Cuauhtémoc”, se realizó gracias a inteligencia policial y a denuncias acumuladas por daños a vehículos y agresión a transeúntes en la colonia Buenavista; así declaró a Crónica la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Junto a la directora general de Seguridad Ciudadana, Lilian Chapa Koloffon, la edil mencionó que tras la coordinación en las acciones de seguridad con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, se detectaron múltiples reportes de agresiones a automóviles en el perímetro del edificio delegacional, por lo que se inició un seguimiento para el arresto del sujeto de origen chino.

“Es inadmisible para las autoridades de esta demarcación, una persona con una conducta bastante antisocial de realizar daños a vehículos y probablemente a personas ya fue detenida ayer, como resultado de coordinación entre la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es cómo estamos convencidos de que se pueden obtener muchos mejores resultados”, explicó Chapa Koloffon a este periódico.

En tanto, la alcaldesa reconoció la labor de “Blindar Cuauhtémoc”, así como los resultados para combatir los delitos de alto impacto en el territorio.

“Estar muy orgullosa del equipo que se tiene, toda nuestra policía que se capacitó desde el primer día, es un trabajo arduo que se hace y destacamos la coordinación que tenemos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía”, agregó la edil.

Sebastián Peng Yunshang, de 50 años, hombre de origen chino que atacó a balazos a la patrulla en la que viajaba el Director de la Policía Auxiliar “Blindar”, en la alcaldía Cuauhtémoc, el 22 de junio de 2025, en la calle Juan Aldama, de la colonia Buenavista. Además, de acuerdo con varios vecinos de una unidad habitacional en esa misma calle, causa daños a las tuberías de gas compartidas, además de lanzar piedras a los vehículos estacionados.

Detenido Sebastián Peng Yunshang. (SSC)

El arresto ocurrió cuando los oficiales realizaban recorridos de seguridad en la colonia Buenavista, y al llegar a la calle Pedro Moreno, dos ciudadanos pidieron el apoyo debido a que, momentos antes, fueron asaltados por un Sebastián Peng Yunshang, que se alejaba por la acera.

Rápidamente, los policías alcanzaron a este criminal, a quien le hallaron al interior de una mochila pequeña, un arma de fuego corta abastecida con tres cartuchos útiles, un teléfono celular y dinero en efectivo que los denunciantes reconocieron como de su propiedad.

Además, un ciudadano lo acusó de que mientras estaba a bordo de su vehículo en la calle Juan Aldama y su cruce con Mina, en la colonia Buenavista, escuchó un estruendo y observó el daño causado por una piedra en el medallón.

El 22 de junio de 2025, el vehículo del jefe “Orion” de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc fue atacado a balazos a unos pasos de la sede del “corazón de México”.

El elemento que viajaba a bordo del vehículo del Sector 64 del operativo “Blindar Cuauhtémoc” escuchó detonaciones de arma de fuego, por lo que detuvo su marcha. Al descender para revisar lo ocurrido, observó que la patrulla había sido impactada en dos ocasiones.

La patrulla tuvo daños en la estructura tubular de la unidad.