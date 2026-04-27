Metrópoli

Esta obra refuerza el drenaje en la Zona Oriente, una de las más vulnerables a inundaciones

Delfina Gómez reactiva obra hidráulica en Nezahualcóyotl para evitar inundaciones

Por Fátima Chávez
Cárcamo de Bombeo Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez realizó una visita de supervisión a la construcción del Cárcamo de Bombeo en la Lumbrera 2 del Túnel Churubusco-Xochiaca, una obra que tiene el objetivo de reducir riesgos de inundación en la Zona Oriente.

Este proyecto requirió una inversión de 2 millones 566 mil pesos por parte del Gobierno de México y dará beneficio a un aproximado de un millón de habitantes de los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz.

Durante el recorrido, la gobernadora agradeció el apoyo de la presidenta de la republica para la realización de estas y más obras, destacando que son proyectos que benefician no solo a la entidad mexiquense sino a zonas que limitan con esta.

Además aprovecho la ocasión para recordar a la ciudadanía evitar tirar basura en calles y drenajes, ya que esta práctica contribuye a obstrucciones del sistema de desagüe y provoca inundaciones.

Esta obra se suma al objetivo “2026 años de las obras en Edomex” mediante el cual el gobierno se compromete a seguir mejorando los entornos para todas y todos los mexiquenses.

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