Delfina Gómez reactiva obra hidráulica en Nezahualcóyotl para evitar inundaciones

Cárcamo de Bombeo Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez realizó una visita de supervisión a la construcción del Cárcamo de Bombeo en la Lumbrera 2 del Túnel Churubusco-Xochiaca, una obra que tiene el objetivo de reducir riesgos de inundación en la Zona Oriente.

Este proyecto requirió una inversión de 2 millones 566 mil pesos por parte del Gobierno de México y dará beneficio a un aproximado de un millón de habitantes de los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz.

Durante el recorrido, la gobernadora agradeció el apoyo de la presidenta de la republica para la realización de estas y más obras, destacando que son proyectos que benefician no solo a la entidad mexiquense sino a zonas que limitan con esta.

Además aprovecho la ocasión para recordar a la ciudadanía evitar tirar basura en calles y drenajes, ya que esta práctica contribuye a obstrucciones del sistema de desagüe y provoca inundaciones.

Esta obra se suma al objetivo “2026 años de las obras en Edomex” mediante el cual el gobierno se compromete a seguir mejorando los entornos para todas y todos los mexiquenses.