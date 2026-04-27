Morena busca sostener alianza con PVEM y PT: “es un proyecto que representamos los tres”

Morena buscará mantener alianza con PVEM y PT en CDMX

La alianza entre Morena, Partido Verde y PT en la Ciudad de México enfrenta tensiones rumbo a las elecciones de 2027. El PVEM fue el primero en confirmar que competirá en solitario debido a que no hay relación con el partido guinda a nivel local (dirigencia encabezada por Héctor Díaz-Polanco), lo mismo pasó con el PT; tras las declaraciones, Morena reveló que buscará mantener la coalición ya que responde a un mandato ciudadano.

Fue la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, quien aseguró que su bancada hará “todo lo necesario” para mantener la alianza, al considerar que se trata de un mandato ciudadano; esto, pese a que los representantes de las fuerzas políticas confirmaron que se perfilan para competir por separado en las elecciones de 2027.

En entrevista con este diario, Xóchitl Bravo dejó claro que respeta la decisión y opinión de sus compañeros del Partido Verde y del PT; pero recordó que la alianza (Morena, PVEM y PT) responde a un proyecto colectivo respaldado por la ciudadanía y no a intereses individuales.

“Yo respeto mucho la opinión de mis compañeros, pero soy muy terca y también la verdad es que sí me preocupa que la gente piense como que es más el interés personal o algo así”.

Recordó que como alianza tienen un mandato, “y es un mandato muy importante que nos dio la gente de la ciudad, no en lo individual, sino en el colectivo. Porque fuimos en alianza, porque la gente confió en lo que representamos los tres”.

Añadió que desde el Congreso capitalino buscará mantener la alianza y confía en que las diferencias se resolverán con diálogo, pese a el PVEM y PT ya anunciaron la separación por falta de comunicación entre partidos locales.

“Voy a hacer todo lo necesario para que sigamos juntas y juntos… Me parece que todo, todo, conflicto se resuelve con dialogo”.

Insistió en que las y los ciudadanos dieron su voto de confianza a una alianza, “fue mandato de la gente. Mira, o sea, la verdad es que somos mayoría absoluta en este Congreso, gracias a que la gente confió en el proyecto”.

Para finalizar, llamó a dejar de lado intereses particulares y privilegiar el proyecto común, “escuchar lo que la gente eligió”. Y aseguró que ella, como coordinadora de Morena en el Congreso local, seguirá “haciendo y construyendo lo más posible”.

Bravo dio a conocer que próximamente los tres partidos tendrán una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para atender temas de Estado.

PVEM y PT son tomados en cuenta por Brugada

Tras los reproches del Verde y del PT, la mandataria local accionó y apareció en un evento público junto con los representantes de los partidos aliados, quienes la acompañaron en el presídium.

La presencia de los dirigentes no solo fue motivo de sorpresa para los asistentes, ya que el PVEM y el PT no suelen ser invitados a estos eventos, sino que también para los mismos legisladores.

Jesús Sesma (presidente del PVEM CDMX) reconoció que tendría una participación durante el evento.

En su momento, el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, informó que el PVEM se prepara para competir en las elecciones del 2027 en solitario; dicha decisión debido a la inexistente relación entre partidos; aludió no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo.

“Yo lo ponía en un ejemplo un poquito pintoresco, no ha habido noviazgo, no conozco a mi novia, entonces es difícil”, declaró.

A dicho escenario se sumó el Partido del Trabajo, cuyo coordinador, Ernesto Villarreal, dio a conocer su intención de contender por separado, al acusar falta de comunicación con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México.