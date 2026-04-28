Bajan 23% delitos de alto impacto en Cuautitlán Izcalli

Reducción de delitos de alto impacto en Cuautitlán Izcalli

El presidente municipal Daniel Serrano, informó sobre los avances en materia de seguridad en Cuautitlán Izcalli, cuya comparativa de la incidencia delictiva de alto impacto entre marzo del 2025 y marzo del 2026 arroja una disminución del 23 por ciento, de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Serrano afirmó que en el tercer mes del 2025 fueron denunciados 670 delitos de alto impacto, por ejemplo lesiones dolosas, robo de vehículo, extorsión y homicidio doloso, en marzo del 2026 esta cifra se redujo a 517 incidencias, es decir, 153 menos ilícitos de estas características.

“Este es un esfuerzo colectivo, no depende de una sola persona, sino tiene que ver con el trabajo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, nuestra Comisaría, las Fiscalías, la Guardia Nacional y ha tenido como principal propósito restablecer el Estado de Derecho en nuestro municipio”, explicó el presidente municipal.

En cuanto al índice delictivo general, el funcionario indicó que las cifras oficiales recién publicadas demuestran una disminución del 9 por ciento en el mes de marzo, comparado con el mismo mes del año inmediato anterior; una reducción de mil 332 delitos frente a mil 210 hechos en este periodo.

Daniel Serrano aseguró que los resultados son producto del trabajo transversal entre distintas dependencias por construir entornos de paz con espacios públicos mejor equipados, la suspensión de establecimientos irregulares como las denominadas “chelerías”, así como a la creación de redes vecinales y al aprovechamiento de la tecnología a través de “Blindaje Izcalli”.

La Crónica de Hoy 2026