Capturan a hombre que planeó el intento de asesinato del abogado Carlos Efrén

Detenido Alfonso Barragán Ortega, (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Alfonso Barragán Ortega, autor intelectual de la tentativa de homicidio en contra del abogado Carlos Efrén Leyva Vázquez, ocurrido el 13 de junio de 2025, en el restaurante “Pargot”, ubicado en la calle Córdoba, de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El día de los hechos, Alfonso Barragán giró las órdenes a Frida “N” acompañante de la víctima el día del ataque y planeó la cita en dicho restaurante. Esta mujer fue detenida junto a Luis Antonio “N”, autor material, en marzo pasado.

Su detención se logró gracias a los mecanismos de intercambio de información con la INTERPOL de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo ubicaron en Colombia y lo trasladaron a la Ciudad de México, para que fuera puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en el Reclusorio Norte.

El 28 de abril, Alfonso Barragán llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes de la INTERPOL, de la Policía Federal Ministerial, de la FGR lo recibieron y, en el sitio, policías de la SSC le leyeron la orden de aprehensión que hay en su contra, sus derechos constitucionales y lo trasladaron al centro penitenciario.