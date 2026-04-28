Manifestantes piden renuncia del Director de Recursos Humanos de la SEP

Manifestación afuera de la SEP

Desde las 8 de la mañana de este martes, un grupo de alrededor de 20 personas con la cara cubierta, se asentaron afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicadas al sur de la capital en Avenida Universidad, exigiendo la renuncia del Director de Recursos Humanos, Jorge Alberto Zaragoza González.De acuerdo a los escuetos testimonios y a las mantas de este grupo de manifestantes, Zaragozano González está acusado de nepotismo dentro de la Secretaría, pues algunos de sus familiares están dentro de la nómina sin laborar en la institución, ganando salarios muy elevados -más de 70 mil pesos al mes-, en comparación a lo que gana un empleado regular -entre 13 mil y 18 mil pesos al mes-.La vialidad Avenida Universidad permaneció cerrada por algunos minutos desde las 9 de la mañana en el carril dirección a División del Norte debido a estos manifestantes, incluso los trabajadores de las oficinas de la Secretaría fueron impedidos a entrar a su área de trabajo.En reiteradas intentos de Crónica por recabar testimonios de empleados identificados de la institución, la mayoría se negó a dar declaraciones al respecto a la situación por miedo a las represalias, sin embargo, confirmaron no identificar a las personas integrantes de las manifestación y afirmaron que existe un problema de distribución de salarios inequitativa por parte de ciertos actores que se aprovechan de sus altos mandos al interior de la SEP.Los policías encargados de custodiar la entrada del lugar, permanecieron en una actitud pasiva, únicamente impidiendo el paso al interior de las instalaciones a todas las personas, diciendo que tal vez alrededor de las 3 de la tarde se reanudarían las actividades si el personal se presentaba a laborar.Los manifestantes que coreaban consignas como “aquí estaremos hasta obtener respuestas”, únicamente permanecieron dos horas en el lugar, después de colgar sus mantas afuera de la SEP, tomaron sus cartulinas que repetían los mismos mensajes, y se marcharon.