PAN CDMX propone extender horario del Metro hasta las 02:00 horas durante el Mundial y fines de semana

Metro (Cuartoscuro)

El comité capitalino del Partido Acción Nacional (PAN) propuso al Gobierno de la Ciudad de México ampliar el horario de servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro hasta las 02:00 horas, con el objetivo de fortalecer la movilidad nocturna y atender la posible alza en la demanda durante el Mundial de futbol.

La presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez, señaló que la propuesta contempla que la extensión de horario se aplique todos los días en las líneas 1, 2 y 3 durante el periodo del Mundial, y que posteriormente se mantenga de forma permanente los viernes y sábados, con una frecuencia ajustada a la demanda.

La dirigente partidista explicó que la medida busca facilitar los traslados de personas que trabajan en horarios nocturnos, así como de visitantes y habitantes que se desplacen por la ciudad durante el evento internacional.

“Buscamos que tanto turistas como capitalinos puedan llegar a sus destinos de manera económica, segura y rápida, y que esta extensión de horario se mantenga permanente los días viernes y sábado para fortalecer la movilidad nocturna”, indicó.

Luisa Gutiérrez recordó que el año pasado el diputado local panista Andrés Sánchez Miranda presentó una propuesta similar para ampliar el horario del Metro durante los fines de semana.

Como parte del planteamiento, la dirigencia del PAN consideró necesario que el Gobierno capitalino analice la adquisición de 20 trenes nuevos, que serían distribuidos estratégicamente en las líneas mencionadas para responder al aumento en la demanda. Según lo expuesto, esta medida permitiría reducir los intervalos de espera y optimizar la operación del sistema.

La propuesta estima una inversión de 7 mil millones de pesos para la compra de los trenes. De acuerdo con el PAN, la llegada estimada de 1.8 millones de turistas a la capital durante el Mundial podría incrementar hasta en 60 por ciento la demanda del servicio.

La dirigencia panista señaló que el planteamiento busca contribuir a que el incremento de visitantes no afecte la cotidianidad de los habitantes de la ciudad y confió en que el Gobierno local analice la viabilidad de la propuesta.