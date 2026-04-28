IECM distribuye Lista Nominal para COPACO y Presupuesto Participativo del 3 mayo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México entregó a sus 33 direcciones distritales la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que será utilizada durante la jornada presencial de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026–2027, programadas para el domingo 3 de mayo, de 09:00 a 17:00 horas.

La distribución del material fue supervisada por las consejeras electorales Maira Melisa Guerra Pulido y Cecilia Aída Hernández Cruz en la sede central del organismo.

Personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística realizó la entrega de los cuadernillos a los órganos desconcentrados, que posteriormente fueron trasladados a las sedes distritales bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La Lista Nominal está integrada por 7,019,501 personas electoras: 3,299,342 hombres, 3,720,024 mujeres y 135 personas no binarias.

En total se distribuyeron 14,088 cuadernillos, además de dos cuadernillos de adenda, que serán utilizados en más de 2,300 Mesas Receptoras de Votación y Opinión que se instalarán en 1,764 Unidades Territoriales.

Los documentos permanecerán bajo resguardo en las direcciones distritales hasta su uso en la jornada electiva, cuando la ciudadanía podrá emitir su voto y opinión de manera presencial mediante boletas impresas.