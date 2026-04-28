Clima CDMX: alertan por temperaturas de hasta 34 grados del 28 al 30 de abril

Onda de calor en CDMX Esta semana la CDMX vivirá los días con mayor temperatura de esta onda de calor; activan Alerta Amarilla en distintas alcaldías.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla en once alcaldías de la Ciudad de México por temperaturas altas este martes 28 de abril, las cuales alcanzarán los 30° y 32°.

De acuerdo con los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda de calor presente en el país continuará afectando alrededor de 19 estados de la República a partir de este martes hasta el jueves 30 de abril, incluyendo la capital y el Estado de México.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por temperaturas altas este 28 de abril?

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la SGIRPC compartió su boletín metereológico para este martes, en el cual advirtió que las mayores temperaturas de la onda de calor presente en México comenzarían este 28 de abril.

Debido a ello, activó alerta amarilla en once alcaldías que podrían sufrir mayores afectaciones por el intenso calor de este martes; entre ellas, se encuentran:

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Miguel Hidalgo.

Venustiano Carranza.

Xochimilco.

Entre las principales recomendaciones que las autoridades de protección civil dan al público capitalino, se encuentra el uso de bloqueador solar (incluso en cielo nublado), vestir colores claros, usar sombrero o gorra, y evitar alimentarse en vía pública, ya que los alimentos podrían descomponerse rápidamente ante las altas temperaturas.

Pronóstico del calor para los días 29 y 30 de abril en CDMX

El intenso calor de esta semana finalizará hasta el jueves 30 de abril, siendo estos tres días el periodo con temperaturas más altas en la onda de calor que azota al país.

De acuerdo con reportes metereológicos, la escala de calor durante estos días será:

Martes 28 de abril: 30-32 grados.

30-32 grados. Miércoles 29 de abril: 33-34 grados.

33-34 grados. Jueves 30 de abril: 32 grados.

A la par de las altas temperaturas, se reportan rachas cercanas a los 50 km/h y posibles tolvaneras, previo a la llegada de un frente frío el viernes 1° de mayo que ocasionará nuevos cambios en la capital y el resto del país.