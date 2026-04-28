CDMX: Inversión pública se multiplica por cuatro en arranque de 2026

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante Informe Trimestral de Finanzas

La Ciudad de México cerró 2025 con ingresos totales por 334 mil 349 millones de pesos, el nivel más alto registrado hasta ahora, impulsado principalmente por el aumento en la recaudación de impuestos locales.

De acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, el crecimiento anual de los ingresos fue de 8.6 por ciento, pero la recaudación propia aumentó a un ritmo mayor: 21.2 por ciento respecto al año previo.

La información corresponde tanto a la Cuenta Pública 2025 como al avance financiero del primer trimestre de 2026, entregados con antelación a la fecha límite legal.

En el balance presentado, se destacó que la capital es la entidad del país donde más de la mitad de los ingresos provienen de fuentes propias, lo que refuerza su autonomía fiscal.

Dentro de la recaudación local, el Impuesto Sobre Nómina registró un aumento anual de 37.5 por ciento, mientras que el Predial creció 21.7 por ciento. Estas cifras, señalaron las autoridades, reflejan una mayor captación de contribuciones sin incrementos en tasas impositivas, apoyada en facilidades administrativas, digitalización de trámites y campañas de pago anticipado.

La consecuencia directa de este crecimiento fue el aumento de la inversión pública. En 2025, el gasto destinado a obra e infraestructura alcanzó 59 mil millones de pesos, lo que significó un incremento de 18.1 por ciento respecto a 2024. En contraste, el gasto corriente creció a un ritmo menor, 5.6 por ciento, mientras el costo financiero de la deuda disminuyó 7 por ciento.

Reducción de deuda

El reporte financiero mostró que entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, la inversión pública ejercida pasó de 3 mil millones a 12 mil millones de pesos, es decir, se cuadruplicó en términos reales.

Este incremento se observa principalmente en programas de repavimentación, adquisición de equipos hidráulicos para atención de lluvias y obras urbanas de mantenimiento.

Al mismo tiempo, la deuda pública de la ciudad mantiene una trayectoria descendente. Desde 2018 se ha reducido 8.4 por ciento en términos reales y, de acuerdo con la proyección oficial, al cierre de 2026 la reducción acumulada alcanzará 8.9 por ciento. Tan sólo en 2025 la disminución real fue de 0.6 por ciento, dentro de los límites aprobados por los congresos local y federal.

Este comportamiento ha sido acompañado por la ratificación de la calificación crediticia más alta posible para una entidad federativa, otorgada por agencias internacionales. Las autoridades también mencionaron la emisión de un Bono Verde para financiar proyectos ambientales, cuya demanda duplicó el monto originalmente previsto.

En paralelo, los recursos transferidos a las alcaldías aumentaron 17 por ciento entre 2024 y 2026. Para este año se asignaron mil 850 millones de pesos adicionales destinados a infraestructura, movilidad, agua y seguridad en las demarcaciones.

Primer trimestre de 2026 supera previsiones

Entre enero y marzo de 2026, los ingresos totales de la ciudad sumaron 101 mil 677 millones de pesos, la primera vez que se supera la barrera de los 100 mil millones en un primer trimestre. El crecimiento anual fue de 4 por ciento, pero al compararlo con lo aprobado en la Ley de Ingresos, el resultado fue 11.9 por ciento superior a lo programado.

Nuevamente, el impulso provino de los ingresos locales, que crecieron 7.3 por ciento anual. En este periodo, la recaudación del Impuesto Sobre Nómina aumentó 17.3 por ciento y la del Predial 6 por ciento.

El informe también detalló el impacto de los programas de beneficios fiscales. Un millón 408 mil cuentas prediales accedieron a descuentos por pago anticipado, que representaron apoyos por más de mil 415 millones de pesos. Además, 159 mil personas de grupos vulnerables recibieron descuentos en agua y predial.

En cuanto al subsidio a la Tenencia Vehicular, un millón 226 mil vehículos ya accedieron al descuento de 100 por ciento, beneficio que fue extendido hasta junio para automóviles con valor de hasta 638 mil pesos con IVA incluido. Esta medida ha generado una recaudación de 3 mil 577 millones de pesos y un incremento de 15 por ciento en las altas vehiculares.

Otro componente ha sido el programa de Licencia Permanente. Al cierre de marzo se habían emitido un millón 874 mil licencias, con ingresos por 2 mil 938 millones de pesos. Sólo en el primer trimestre se expidieron 210 mil documentos bajo este esquema.

Las autoridades señalaron que, en total, 3.1 millones de contribuyentes han sido beneficiados por algún estímulo fiscal en lo que va del año, lo que equivale a más de la mitad del padrón de contribuyentes de la ciudad.

El reporte indica que el 58 por ciento de los propietarios de inmuebles ya cubrieron el pago anual del Predial, lo que anticipa ingresos que usualmente se distribuyen a lo largo del año. Este comportamiento, indicaron, requiere ajustes en la planeación financiera, pero refleja la respuesta a los incentivos implementados.