Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cuándo cae el próximo pago? Conoce cuándo te caerá tu próximo pago de Mi Beca para Empezar y dónde puedes consultar tu saldo

Para los menores que reciben Mi Beca para Empezar 2026 de la CDMX, el siguiente depósito será en mayo; por ello, aquí te compartimos qué día caerá y cómo consultar tu saldo.

Mi Beca para Empezar es un apoyo otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México a los estudiantes de nivel básico inscritos en escuelas públicas de esta entidad. Este programa brinda un monto económico con el objetivo de contribuir a erradicar la deserción escolar y fortalecer los ingresos familiares.

¿Cuándo depositan Mi Beca para Empezar de mayo 2026?

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México, los depósitos de Mi Beca para Empezar se realizan durante los primeros días hábiles del mes, por lo que el próximo pago comenzará a partir del 4 de mayo.

Esto se debe a que el 1 de mayo es considerado inhábil por la conmemoración del Día del Trabajo, mientras que el 2 y 3 caen en fin de semana; por lo tanto, el depósito se recorrerá hasta el lunes 4 de mayo.

Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cuánto dinero recibirán los alumnos este mes?

Los montos para este 2026 de la Beca para Empezar varían según el nivel en el que los menores se encuentren estudiando.

Aquí te compartimos cuáles son los montos oficiales para Mi Beca para Empezar 2026:

Preescolar: $600.00 pesos

pesos Primaria: $650.00 pesos

pesos Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles: $600.00 pesos

Dónde consultar el saldo de Mi Beca para Empezar desde tu celular

Podrás consultar el saldo de Mi Beca para Empezar para conocer si ya cayó tu depósito de mayo a través de la aplicación Obtén Más, la cual está disponible para todos los dispositivos móviles.

Además de conocer tu saldo, en la aplicación Obtén Más también podrás pagar en diferentes establecimientos sin necesidad de utilizar tu tarjeta física.

¿Dónde puedo pagar con la tarjeta Mi Beca para Empezar?

Con Mi Beca para Empezar podrás pagar en diversas papelerías, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de ropa y zapaterías.

Aquí te compartimos cuáles son los establecimientos que aceptan Mi Beca para Empezar en 2026:

Papelerías

Tony

Office Depot

Lumen

Grupo Papelero Gutiérrez

Office Max

Tiendas de autoservicio

Soriana

Chedraui

SUPERISSSTE

Selecto Supercito

Neto

Vestimenta y zapatería

Price Shoes

Converse

Cuidado con el Perro

Capa de Ozono

Suburbia

Vazza

Farmacias