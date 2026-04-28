Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cuándo cae el próximo pago?

Para los menores que reciben Mi Beca para Empezar 2026 de la CDMX, el siguiente depósito será en mayo; por ello, aquí te compartimos qué día caerá y cómo consultar tu saldo.
Mi Beca para Empezar es un apoyo otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México a los estudiantes de nivel básico inscritos en escuelas públicas de esta entidad. Este programa brinda un monto económico con el objetivo de contribuir a erradicar la deserción escolar y fortalecer los ingresos familiares.
¿Cuándo depositan Mi Beca para Empezar de mayo 2026?
De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México, los depósitos de Mi Beca para Empezar se realizan durante los primeros días hábiles del mes, por lo que el próximo pago comenzará a partir del 4 de mayo.
Esto se debe a que el 1 de mayo es considerado inhábil por la conmemoración del Día del Trabajo, mientras que el 2 y 3 caen en fin de semana; por lo tanto, el depósito se recorrerá hasta el lunes 4 de mayo.
Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cuánto dinero recibirán los alumnos este mes?
Los montos para este 2026 de la Beca para Empezar varían según el nivel en el que los menores se encuentren estudiando.
Aquí te compartimos cuáles son los montos oficiales para Mi Beca para Empezar 2026:
- Preescolar: $600.00 pesos
- Primaria: $650.00 pesos
- Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles: $600.00 pesos
Dónde consultar el saldo de Mi Beca para Empezar desde tu celular
Podrás consultar el saldo de Mi Beca para Empezar para conocer si ya cayó tu depósito de mayo a través de la aplicación Obtén Más, la cual está disponible para todos los dispositivos móviles.
Además de conocer tu saldo, en la aplicación Obtén Más también podrás pagar en diferentes establecimientos sin necesidad de utilizar tu tarjeta física.
¿Dónde puedo pagar con la tarjeta Mi Beca para Empezar?
Con Mi Beca para Empezar podrás pagar en diversas papelerías, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de ropa y zapaterías.
Aquí te compartimos cuáles son los establecimientos que aceptan Mi Beca para Empezar en 2026:
Papelerías
- Tony
- Office Depot
- Lumen
- Grupo Papelero Gutiérrez
- Office Max
Tiendas de autoservicio
- Soriana
- Chedraui
- SUPERISSSTE
- Selecto Supercito
- Neto
Vestimenta y zapatería
- Price Shoes
- Converse
- Cuidado con el Perro
- Capa de Ozono
- Suburbia
- Vazza
Farmacias
- Farmacia San Pablo
- Farmacia Soriana
- Farmacia San Isidro
- Farmacia San Borja
- Farmacia Chedraui
- Farmacia SUPERISSSTE