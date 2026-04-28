Derrumbe en la Roma Norte: colapsa segundo piso de un inmueble; no se reportan heridos en CDMX

Siniestro en la Roma Personal de emergencias de la CDMX arribó a la colonia Roma Norte, donde se registró un derrumbe. (Jefe Vulcano Cova)

En la Colonia Roma se registró el derrumbe del segundo piso de un inmueble este martes 28 de abril, por lo que personal de emergencia, bomberos y de la policía capitalina, se apersonaron en el lugar de los hechos para atender la afectación en la zona.

Debido al siniestro, que ocurrió en un domicilio deshabitado, la circulación vehicular fue cerrada temporalmente en las inmediaciones del accidente.

Atendemos un colapso de un segundo piso de un domicilio deshabitado, en la Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que derivado del desplome un vehículo resultó afectado, no se reportan personas lesionadas.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/a70HIwMKia — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 28, 2026

¿Qué pasó con el derrumbe en la colonia Roma Norte hoy 28 de abril?

El siniestro, que consistió en el colapso del segundo piso de un edificio deshabitado, ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Durango y Córdoba.

Hasta ahora no se reportan heridos ni la causa del derrumbe. La única afectación es un vehículo aplastado por el concreto.

La colonia Roma Norte, fundada durante el Porfiriato, es una de las zonas con mayor vida cultural y turística de la capital del país, debido a sus numerosos restaurantes, cafés, bares y lugares de esparcimiento..