Cuautitlán Izcalli mantiene a la baja percepción de inseguridad

A la baja percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli sostiene una tendencia a la baja, de acuerdo con las evaluaciones de los últimos dos trimestres de este instrumento.

El presidente municipal, Daniel Serrano, reveló que en el primer trimestre de 2026, la percepción de inseguridad en el municipio se ubicó en 81.8 por ciento, lo que representa una disminución de 1.4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, donde se presentó el 83.2 por ciento.

Serrano indicó que esto refleja una tendencia a la baja desde el cuarto trimestre de 2025, cuando se registró 82.7 por ciento en la percepción de inseguridad, contra el cierre del año 2024, cuando se llegó a 84.5 por ciento en la pasada administración: el pico más alto de percepción de inseguridad en la historia del municipio.

Finalmente, el presidente municipal puntualizó que estos resultados demuestran el impacto de las acciones realizadas por la actual administración municipal, que ha priorizado el fortalecimiento de la seguridad, la proximidad social y la capacidad de respuesta de las instituciones como primer contacto con la ciudadanía.

La Crónica de Hoy 2026