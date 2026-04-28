Edoméx rehabilita Periférico Oriente y Avenida Central en Nezahualcóyotl y Ecatepec

El Gobierno del Estado de México realiza trabajos de rehabilitación en dos de las principales vialidades del oriente de la zona metropolitana: el Periférico Oriente y la Avenida Central, ubicadas en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Según las autoridades estatales, las intervenciones buscan mejorar la movilidad para alrededor de 180 mil vehículos que transitan diariamente por la zona y beneficiar a cerca de 2 millones de habitantes.Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos estatal, informó que en el caso de Avenida Central se intervienen 3.8 kilómetros en territorio de Nezahualcóyotl y 5 kilómetros en Ecatepec, para un total cercano a 9 kilómetros. Los trabajos en esta vía registran un avance del 70 por ciento.

En tanto, la rehabilitación del Periférico Oriente se desarrolla a lo largo de 5.4 kilómetros, desde el Río de los Remedios hasta los puentes de la Alameda Oriente, con un progreso reportado del 85 por ciento.

Por su parte, Ana Yelly Vera Vargas, residente de la Región Texcoco de la Junta de Caminos, detalló que las labores incluyen terracerías, fresado y colocación de nueva carpeta asfáltica, reposición de luminarias, señalización horizontal y vertical, renivelación de pozos y rejillas, así como construcción de banquetas y guarniciones.

Las acciones contemplan además jornadas de limpieza en camellones y laterales en coordinación con autoridades municipales, así como trabajos complementarios enfocados en mejorar la imagen urbana y las condiciones de seguridad peatonal en estas zonas.