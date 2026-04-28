Mediante capacitación, mexiquenses profesionales de la construcción se certifican como responsables de obra

Capacitación a profesionales de la construcción

El Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), firmó un Convenio con el Colegio de Profesionales de la Arquitectura de la Zona Oriente del Estado de México, que tiene la finalidad de ampliar las opciones de capacitación para quienes buscan ejecutar obra pública o privada en la entidad, como Directores Responsables de Obra (DRO) o Corresponsables de Obra.

Este convenio amplia las oportunidades para que arquitectas, arquitectos, ingenieras, ingenieros y demás especialistas del sector en la zona oriente, puedan capacitarse, actualizarse, ser evaluados y certificarse, para obtener su acreditación ante la Sedui.

La capacitación incluye temas de análisis de precios unitarios, residencia y supervisión de obra, superintendencia de construcción, en términos de lo previsto por el Código Administrativo del Estado de México.

Las y los interesados podrán acudir al Colegio de Profesionales de la Arquitectura de la Zona Oriente, ubicado en Calle Francisco Javier Mina No. 28 Chalco Centro, entre calle matamoros y avenida Cuauhtémoc, para inscribirse y fortalecer sus conocimientos y habilidades.

Esta nueva opción en la zona oriente se integra a la red de colaboración que la Sedui mantiene con los Colegios de Arquitectos (CAEM), de Ingenieros Civiles (CICEM) y de Arquitectos del Sur (CASEM) del Estado de México.