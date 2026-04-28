Presentan estrategia para la reducción de riesgos durante el Mundial

Se realizó una mesa de trabajo sobre los protocolos en la materia para los eventos masivos con motivo del Mundial de Futbol

Legisladores del Congreso de la Ciudad de México se reunieron con la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, con el objetivo de conocer el estado de los preparativos en materia de prevención de riesgos ante el Mundial 2026, que se realizará en 45 días.

Durante la reunión, la secretaria Myriam Urzúa presentó la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para la reducción de riesgos durante la justa deportiva, estructurada en cinco ejes: Ciudad Alerta, Ciudad Preparada, Ciudad Informada, Ciudad Resiliente y Ciudad Anfitriona.

La secretaria expuso los preparativos se han realizado en coordinación con la FIFA, para garantizar la seguridad de quienes asistan al estadio Banorte.

Entre las acciones destacadas se contempla el despliegue de campañas de comunicación preventiva, así como operativos de seguridad y protección civil en el estadio, el Zócalo y otros espacios públicos donde se realizarán actividades relacionadas con el evento.

Se mantendrá un monitoreo permanente de condiciones meteorológicas, la emisión de alertas tempranas, la capacitación de dependencias y prestadores de servicios, así como la implementación de protocolos especializados para la atención de emergencias.

Durante su intervención, el diputado Andrés Atayde, coordinador del PAN y presidente de la Jucopo, destacó que el Mundial representa una oportunidad importante para la Ciudad de México, pero también un reto en materia de prevención de riesgos, coordinación institucional y atención a millones de visitantes que arribarán a la capital.

Destacó que será fundamental garantizar que tanto habitantes como turistas cuenten con información clara para saber cómo actuar ante posibles emergencias, así como fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades.

La panista Liz Salgado reconoció el trabajo que se ha realizado en la planeación del evento, pero advirtió que existen áreas que requieren atención inmediata, particularmente en materia de comunicación preventiva.

Señaló que, a semanas del inicio del Mundial, ya es visible la promoción del evento en distintos espacios, pero no hay una campaña clara que informe a la población sobre medidas básicas de prevención.

“Es importante que la ciudadanía y quienes nos visiten cuenten con información clara sobre cómo actuar ante situaciones como sismos, lluvias o emergencias en eventos masivos. Esa difusión debe comenzar de inmediato”, puntualizó.

El morenista Ángel Augusto Tamariz solicitó información sobre la planeación de acciones de prevención en los 18 eventos públicos y 17 privados ya registrados en la ciudad, así como los mecanismos de supervisión y monitoreo que se implementarán para garantizar su adecuado desarrollo.

Las y los legisladores coincidieron en que el Mundial 2026 representa una oportunidad relevante para la ciudad, pero también implica la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas en todos los espacios donde se concentrarán miles de personas.

En ese sentido, reiteraron que el Congreso dará seguimiento puntual a los preparativos, con el objetivo de que la planeación se traduzca en acciones efectivas y oportunas.