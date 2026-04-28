Estrategia CERA realiza más de 190 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en Tlalnepantla

Estrategia CERA

Mediante la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta) en el municipio de Tlalnepantla se brindaron servicios gratuitos enfocados en el cuidado animal, entre ellos 193 esterilizaciones, 169 desparasitaciones y 15 consultas veterinarias.

También se instalaron módulos informativos sobre la Estrategia CERA y espacios de orientación para fomentar la tutela responsable.

Alma Diana Tapia Maya, Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), destacó la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades y sociedad para lograr grandes resultados.

Resaltó que con la recién aprobada Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, se avanza en el fomento de la prevención al impulsar la educación desde edades tempranas, evitar el abandono y promover una convivencia responsable con los animales.