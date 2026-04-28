Metrópoli

Brinda servicios gratuitos, integrales y multidisciplinarios

ISSEMYM Edomex ofrece atención integral a adultos mayores

Por Fátima Chávez
Casa de Día Edomex

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) fortalece la atención a sus pensionados y pensionistas con la incorporación de actividades en la Casa de Día, ubicada en el Centro Social y Asistencial “Eva Sámano de López Mateos”, en Toluca.

Las actividades son gratuitas y se imparten con atención, respaldo y respeto hacia los adultos mayores del territorio mexiquense.

Este espacio del ISSEMYM, esta habilitado con el objetivo de impulsar la estimulación física, mental y social de los adultos mayores mediante talleres y actividades guiadas.

También cuenta con un consultorio médico para la atención preventiva que brinda atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y esta integrado por personal especializado en gerontología, enfermería, psicología, nutrición, fisioterapia y terapia ocupacional.

Para acceder a este servicio, las y los interesados deberán acudir a las instalaciones de la Casa de Día, presentar la siguiente documentación y cumplir con los requisitos establecidos

  • Ser pensionada o pensionado del ISSEMYM.
  • Último comprobante de pago de la pensión.
  • Credencial vigente de derechohabiente del ISSEMYM.
  • Identificación oficial vigente (credencial para votar).
  • Contar con autonomía para realizar sus actividades cotidianas.

Mediante este centro de convivencia, el Gobierno del Estado de México ofrece un entorno estructurado, agradable y seguro para eleva el bienestar, la autoestima y la calidad de vida de adultos mayores.

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