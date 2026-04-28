ISSEMYM Edomex ofrece atención integral a adultos mayores

Casa de Día Edomex

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) fortalece la atención a sus pensionados y pensionistas con la incorporación de actividades en la Casa de Día, ubicada en el Centro Social y Asistencial “Eva Sámano de López Mateos”, en Toluca.

Las actividades son gratuitas y se imparten con atención, respaldo y respeto hacia los adultos mayores del territorio mexiquense.

Este espacio del ISSEMYM, esta habilitado con el objetivo de impulsar la estimulación física, mental y social de los adultos mayores mediante talleres y actividades guiadas.

También cuenta con un consultorio médico para la atención preventiva que brinda atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y esta integrado por personal especializado en gerontología, enfermería, psicología, nutrición, fisioterapia y terapia ocupacional.

Para acceder a este servicio, las y los interesados deberán acudir a las instalaciones de la Casa de Día, presentar la siguiente documentación y cumplir con los requisitos establecidos

Ser pensionada o pensionado del ISSEMYM.

Último comprobante de pago de la pensión.

Credencial vigente de derechohabiente del ISSEMYM.

Identificación oficial vigente (credencial para votar).

Contar con autonomía para realizar sus actividades cotidianas.

Mediante este centro de convivencia, el Gobierno del Estado de México ofrece un entorno estructurado, agradable y seguro para eleva el bienestar, la autoestima y la calidad de vida de adultos mayores.