Texcoco conmemora el 624 aniversario del natalicio de Nezahualcóyotl

Entre montañas y rodeados de naturaleza, habitantes de Texcoco conmemoraron el 624 aniversario del natalicio de Nezahualcóyotl, una de las figuras más emblemáticas de la historia prehispánica de México, reconocido por su legado cultural, político y artístico.

La ceremonia se llevó a cabo en el cerro del Metecatl, muy cerca del lugar donde nació el también llamado “Rey Poeta”, e inició con un ritual dedicado a los cuatro rumbos, realizado por integrantes de pueblos náhuatl de la región.

En el evento estuvo presente el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, quien destacó la importancia de Nezahualcóyotl como símbolo de identidad para la cultura acolhua y para las y los texcocanos.

“Para Texcoco, Nezahualcóyotl es hoy un personaje de talla mundial que representa la lucha, la unidad, el liderazgo y la sabiduría, además de sus aportaciones como gobernante, poeta e ingeniero comprometido con la naturaleza”, expresó el edil.

Durante la ceremonia, autoridades tradicionales y representantes de comunidades indígenas rindieron homenaje al señor de Texcoco, resaltando la vigencia de su pensamiento y la relevancia de preservar las raíces culturales. También se contó con la participación del representante indígena del municipio, Israel Martínez Trujano.

El acto estuvo acompañado por el sonido del caracol y cascabeles, elementos que dieron un carácter ceremonial al homenaje, mientras los asistentes se reunían en la cima del cerro para recordar el legado de quien nació el 28 de abril de 1402.

Como parte de las actividades, alumnos de la Escuela Primaria Bilingüe Nezahualcóyotl, de Santa Catarina del Monte, presentaron intervenciones artísticas y recitaron poemas, evocando la obra literaria del tlatoani texcocano y su influencia en la cultura mexicana.

Por su parte, la cronista municipal, Martha Ortega Catabrana, ofreció una reseña histórica en la que destacó la conexión espiritual del sitio con la figura de Nezahualcóyotl.

“Hoy nos convoca la memoria y el suspiro del viento que desde hace 624 años recorre las laderas de este lugar sagrado”, expresó, al tiempo que subrayó que más que vestigios arqueológicos, estos espacios representan la esencia de un hombre que encontró en la naturaleza la grandeza de su pensamiento.

Asimismo, recordó la importancia de Tezcutzingo, considerado una obra de ingeniería y uno de los primeros jardines botánicos, donde Nezahualcóyotl plasmó su visión sobre la armonía entre el ser humano y el entorno natural.

El evento también incluyó una muestra de cocina tradicional prehispánica, en la que los asistentes pudieron compartir alimentos típicos de la región, destacando la hospitalidad de los pueblos originarios.

El presidente municipal hizo un llamado a la población a preservar las tradiciones, costumbres y el legado de Nezahualcóyotl, reafirmando su importancia como un referente histórico y cultural que sigue vivo en la memoria colectiva de Texcoco y de México.